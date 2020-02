Bursaspor'da galibiyetin sevinci yaşanıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor\'da Atiker Konyaspor galibiyetinin sevinci yaşanırken, karşılaşmayı değerlendiren oyuncular ve teknik direktör Mustafa Er, taraftara vurgu yaptı.

Güzel bir günü geride bıraktıklarını belirten Yusuf Erdoğan, \"Yine her zamanki gibi muhteşemdiler. Onlar olmayınca bir eksiğiz. Sahada hep beraber vardık. Güzel bir galibiyet aldık, daha da farklı kazanabilirdik. Maçın kırılma anları vardı. Önemli olan kazanmaktı, kritik bir virajdaydık. Konyaspor da 5 maçta kaybetmiyordu. Güzel bir maç oldu, iki takım da çok iyi mücadele etti kazanan bizdik\" dedi.

\"ÖNCE AĞABEYİMİZ, SONRA HOCAMIZ\"

Mustafa Er\'e ayrı bir parantez açan Yusuf Erdoğan, \"Mustafa Hoca, buranın çocuğu, buranın evladı. Ne yapmamız gerektiğini, buranın atmosferini çok iyi bilen bir insan. Sadece bizim o sıkıntımız vardı, takımımızda adanmışlık duygusu eksikti bunu da son haftalarda sahaya en güzel şekilde yansıtıyoruz ve onun için kazandık. Buraya geldiği günden beri aynı şeyi söylüyorum; o bizim önce ağabeyimiz sonra hocamız. Bugün de biz kardeşler olarak kendi sahamızda galibiyetle, güzel bir galibiyet tattırdık. Onun yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyoruz ve sezon sonunda da inşallah toplayabildiğimiz en yüksek puanla ligi bitirmek istiyoruz\" diye konuştu.

Yusuf Erdoğan ayrıca, \"Birçok kulüpte oynayabilirsiniz ama ben bu şehir için özel olduğumu düşünüyorum. Bana enişte ve damat diye cümleler kuruyorlar, bu benim için ayrı bir güzellik. İyi ki varlar, iyi ki bizi destekliyorlar, muhteşemdiler\" ifadeleriyle de taraftara teşekkür etti.

ERTUĞRUL ERSOY: \"2 MAÇ KAZANSAYDIK AVRUPA\'YA GİDECEK TAKIMLAR ARASINDA OLABİLİRDİK\"

Bursaspor\'un galibiyet golünü kaydeden Ertuğrul Ersoy ise, gol anını anlatarak \"Tabiri caizse top kafama çarptı. Bende o an oradaydım ve bir vuruş yaptım. En başta kaleci kurtardı zannettim, o an için bayağı üzüldüm ama golü görünce tabii ki çok büyük mutluluk yaşadık. Bizi rahatlatan gol oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Dönem dönem çok kırılma anları yaşadık. Bu maç da onlardan biriydi. Puan durumuna baktığımda çok enteresan bir durum gördüm ve 2 maç daha kazansaydık Avrupa\'ya gidebilecek takımlar arasında da olabilirdik. Şu anda bugünlük hedefimizi gerçekleştirdik, önümüzde 3 maç var. Galibiyet için oynayacağız. Sezonu bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz\" şeklinde konuştu.

Sakatlığıyla ilgili de konuşan Ertuğrul Ersoy, \"Kendimi zorladım ve Harun ağabeyimle çarpışmamız oldu. Kendimi daha da zorladım ancak takıma zarar verebileceğimi düşünerek 10 dakikada olsa çıkartmasını söyledim. İstemediğim bir şeydi ama takıma zarar verecektim. Şu anda kaba ette bir darbe var ama çok ciddi değil\" diye bilgi verdi.

FURKAN SOYALP: \"MUSTAFA HOCA HERKESE ÖZGÜVEN GETİRDİ\"

Atiker Konyaspor galibiyetinin çok önemli olduğunun altını çizen Furkan Soyalp ise, \"Bu anı yaşamak ve bu anın içinde olmak beni çok mutlu etti. Bende sahada elimden gelenin hepsini verdim. Bu galibiyet bizim için çok önemli, herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Mustafa Er içinse genç oyuncu, \"Saha içerisinde bazen zor durumda kalıyoruz, kenetlenmemiz gerekiyor. Takım olmak önemli, hocamızın bunu iyi aşıladığını düşünüyorum. Herkese kendi özgüvenini getirdi. Ben bunun anahtar olduğunu düşünüyorum. Umarım kariyeri çok iyi yerlere gelir\" ifadelerini kullandı.

Bursaspor\'da Bogdan Stancu da, maça çok iyi konsantre olduklarını ve pozisyonları değerlendirerek kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

FOTOĞRAFLI