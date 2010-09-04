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Spor

BURSASPOR'DA ''FİLM'' MOLASI BURSA (A.A)

04 Eylül 2010 19:43

-BURSASPOR'DA ''FİLM'' MOLASI BURSA (A.A) - 04.09.2010 - Bursasporlu teknik heyet ve futbolcular, Bursa'da, bir Bursaspor taraftarının hikayesi üzerinden taraftar psikolojisinin ele alındığı ''Adı Aşk Bu Eziyetin'' filmini izledi. Özlüce Tesisleri'nde sabah yapılan antrenmanın ardından tesislerde bir süre dinlenen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yardımcıları ve futbolcular, daha sonra kulüp otobüsüyle Zafer Plaza Alışveriş Merkezi'ne geldi. Sağlam, ekibi ve futbolcular, Zafer Plaza Cinetech'deki filmi büyük bir ilgiyle izledi. Filmin yönetmeni ve yazarı Suat Oktay Şenocak ile oyuncular, gösterim öncesi Ertuğrul Sağlam ve futbolcularla bir süre sohbet etti.

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