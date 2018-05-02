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Spor

Bursaspor'da farkı savunma oyuncuları yarattı

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR, Atiker Konyaspor galibiyetiyle ligde rahat bir nefes alırken, 3 puanı getiren gol savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'dan gelmişti

02 Mayıs 2018 16:50

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR, Atiker Konyaspor galibiyetiyle ligde rahat bir nefes alırken, 3 puanı getiren gol savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy\'dan gelmişti. Yeşil-beyazlılar, ateş hattından ayıran özelliklerde savunma oyuncularından gole dönük aldığı katkılar ise başrolü oynadı.
Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor’u yenerek kritik bir 3 puan alırken, puanını da 39’a yükselterek 10’uncu sırada haftayı noktaladı. Özellikle ateş hattı içerisine yaklaşmasıyla oldukça gergin günler geçiren Bursaspor, Konya ekibini 2-1 yenerken galibiyet golü de savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy’dan geldi. Bu sezonun genelinde savunmacı oyuncularından önemli ölçüde gole katkı alan Bursaspor’da bu durum ise ligin son 10 basamağında yer alan ekipler baz alındığında fark yarattı.
13 GOL SAVUNMACILARDAN
Geride kalan 31 lig maçı sonunda 41 gole ulaşan Bursaspor’da bu gollerin 39’unu yeşil-beyazlı futbolcular kaydederken, bunların 13’ü ise savunma oyuncularından geldi. Ligin ilk yarısında attığı gollerle öne çıkan Aziz Behich 5 gol, stoper mevkisinde yer alan Ertuğrul Ersoy ve William Ekong\'un yanı sıra bir diğer savunmacı Mikel Agu 2\'şer gol, diğer savunma isimleri Barış Yardımcı ile Titi ise birer gol kaydederek hücuma katkı bulundu.
AKHİSAR\'I DA GERİDE BIRAKTI
Ligin son 10 sırasındaki ekipler arasında ise savunma oyuncularından gole dönük en fazla katkı alan takım Bursaspor oldu. Bursaspor\'a bu anlamda en fazla yaklaşan ekip olan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da 39 golün 12\'si savunmacılardan geldi. Diğer ekiplerde ise; Atiker Konyaspor\'da 34 golün 9\'u, Gençlerbirliği\'nde 35 golün 8\'i, Osmanlıspor\'da 45 golün 5\'i, Antalyaspor\'da 37 golün 3\'ü, Aytemiz Alanyaspor\'da 49 golün 3\'ü ve Evkur Yeni Malatyaspor\'da ise 35 golün 3\'ü savunma oyuncularından geldi. Haftalar öncesinden küme düşen Kardemir Karabükspor\'da ise atılan 20 golün sadece birini savunma oyuncusu kaydetti.

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