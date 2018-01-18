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Spor

Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy seferberliği

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy'un kasık adalesinde gerilme görülürken, genç oyuncunun Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmesi için çaba harcanıyor

18 Ocak 2018 20:51

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

Bursaspor\'da Ertuğrul Ersoy\'un kasık adalesinde gerilme görülürken, genç oyuncunun Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmesi için çaba harcanıyor.
Süper Lig\'in 18\'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir\'i ağırlayacak olan Bursaspor\'da maçın hazırlıkları sürüyor. Yeşil-beyazlı ekip Özlüce Tesisleri\'nde bir araya gelirken yoğun yağış altında çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan kontrol pas oyunu ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip daha sonra basına kapalı bölümde taktik çalışma yaptı.
Kasık adalesinde gerilme olan Ertuğrul Ersoy takımdan ayrı düz koşu yaptı, Ertuğrul’un durumunun Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maç saatine kadar belirsizliğini koruyacağı öğrenildi. Genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası\'nda oynanan Gençlerbirliği maçında oyunu yarıda bırakmıştı.
Bursaspor, yarın öğle saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
- Ertuğrul\'un koşu çalışması, pas çalışması

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