Bursaspor'da Deniz Yılmaz gözden düştü

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'a ilk geldiği dönemde gollere yaptığı katkıyla adından söz ettiren Deniz Yılmaz, bu sezon forma şansı bulmakta dahi zorlanıyor.

Bursaspor’da geçen sezonun sonuna doğru kadro dışı bırakılan ancak bu sezon teknik direktörlüğe gelen Paul Le Guen’in devreye girmesiyle yeniden affedilen Deniz Yılmaz, henüz beklentileri karşılayamadı. Yeşil beyazlı ekip, bazı maçlarda özellikle hücum yönünde sıkıntılar yaşarken, gurbetçi oyuncu Süper Lig’de geride kalan 9 haftada yalnızca 2 maçta tam süre aldı. Toplamda ise 4 lig maçında forma şansı bulan Deniz Yılmaz, gol ya da asist üretemedi.

SÜRE ALAMIYOR

Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle görev alamayan gurbetçi oyuncu, gözden de düşmüş durumda. Öyle ki, Deniz Yılmaz bu sezon 4 lig maçının kadrosunda yer almasına karşın süre alamadı. Özellikle son 2 lig maçında kadroda olmasına rağmen maçı yedek kulübesinde tamamlayan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, yalnızca Ziraat Türkiye Kupası’nda Bursaspor’un Tarsus İdman Yurdu’nu 4-0 yendiği maçta 2 gol attı.

Bursaspor’a ilk geldiği 2015-16 sezonunun ara transfer döneminde yeşil beyazlı forma ile toplamda 16 maça çıkan Deniz Yılmaz, 7 gol ve 4 asistlik performansıyla 11 gole katkı vererek dikkatleri üzerine çekerken, geçen sezon ise toplamda 21 maçta sadece 5 gol ve 1 asiste imza atabilmişti.

Öte yandan İsmail Konuk, Ricardo Faty ve sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım da, bu sezon ligde forma giyemedi. Özellikle gözden çıkarılan Faty, kupa maçının dahi kadrosuna alınmamıştı.

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