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Spor

Bursaspor'da birçok oyuncu ülkesinin yolunu tuttu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor ile yollarını ayıracak olan Pablo Martin Batalla'ya taraftarlar büyük ilgi gösterdi

15 Mayıs 2018 22:06

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor ile yollarını ayıracak olan Pablo Martin Batalla\'ya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Yeşil beyazlılarda birçok oyuncu ise ülkesine döndü.
Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıkları başladı. Özlüce Tesisleri\'nde gerçekleştirilen idman taraftara açılırken, yeşil beyazlı taraftarlar kaptan Pablo Martin Batalla\'ya yoğun ilgi gösterdi. Arjantinli yıldız ile fotoğraf çektiren ve imza alan taraftarlar, Bursaspor\'a veda edecek olan kaptana çeşitli hediyeler de takdim etti. Daha sonra yeşil beyazlı taraftarlar, antrenmanı saha kenarından takip etti.
12 OYUNCU EKSİK
Puan cetvelindeki konumu itibarıyla rahat bir durumda bulunan Bursaspor\'da birçok oyuncuya ise izin verildi. Kart cezası nedeniyle sezonu kapatan Titi daha önce ülkesine dönerken, Aziz Behich, William Troost-Ekong, Dzon Delarge, Bogdan Stancu, Gheorghe Grozav ve Abdullahi Shehu da ülkelerinin yolunu tuttu. Kaleci Harun Tekin de izin alırken, bu oyuncular antrenmana katılmadı.
Ayrıca Mikel Agu ve Yusuf Erdoğan\'a da bir gün izin verilirken, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Barış Yardımcı ve Jires Kembo da antrenmanda yer almadı.
MUHAMMED EMİN SARIKAYA PROFESYONEL OLDU
Öte yandan eksik oyuncular nedeniyle yeşil beyazlılar birçok genç oyuncuyu antrenmana dahil etti. U19 takımından Çağatay Yılmaz ve İsmail Çokçalış, U17 takımından Canberk Yurdakul ve Abdülkadir Çelik, A Takım ile birlikte çalıştı. U16 takımından 16 yaşındaki Muhammed Emin Sarıkaya da A Takım ile çalışırken, 2 yıllığına profesyonel sözleşmesini imzaladı. 

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
- Batalla\'ya sevgi gösterisi

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