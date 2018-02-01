T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Bursaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı

01 Şubat 2018 21:25

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

Bursaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Yeni transferler John Bostock ve Alper Ademoğlu da antrenmana çıktı.
Süper Lig’in 20\'nci haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Beşiktaş\'ı ağırlayacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde basına kapalı olarak yaptığı çalışma ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Özlüce Tesisleri\'nde teknik direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5’e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan yeşil beyazlı ekip, son bölümde taktik çalışma yaptı.
JIRES TAKIMLA ÇALIŞTI
Sakatlığı bulunan Pablo Batalla, Cristobal Jorquera ve Emre Taşdemir’in tedavilerine devam edildi. Ertuğrul Ersoy ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalışırken, Ertuğrul Ersoy\'un Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği maç saatinde netleşecek. Sakatlığı nedeniyle dün takımdan ayrı çalışan Jires Kembo ise bugün takımla birlikte çalışmalarına devam etti. Jires Kembo\'nun Beşiktaş\'a karşı forma giyebileceği öğrenildi.
YENİ TRANSFERLER ANTRENMANA ÇIKTI
Bursaspor\'un transferin son gününde renklerine bağladığı John Bostock ve Alper Ademoğlu da ilk kez yeşil-beyazlı ekip ile antrenmana çıktı. Her iki oyuncu da takımla birlikte çalışmalara katıldı. Her iki oyuncunun da yarın oynanacak olan Beşiktaş maçının kadrosunda olması bekleniyor.
Bursaspor, antrenmanın ardından Özlüce Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSA DHA Bursaspor BeşiktaşYeniJohn BostockAlper AdemoğluSüper LiginBursa Büyükşehir Belediye StadyumuBursasporTesisleriPaul Le GuenIsınmaDahaJIRES TAKIMLAPablo Batalla Cristobal JorqueraEmre Taşdemirin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24