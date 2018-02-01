Bursaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

Bursaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Yeni transferler John Bostock ve Alper Ademoğlu da antrenmana çıktı.

Süper Lig’in 20\'nci haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Beşiktaş\'ı ağırlayacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde basına kapalı olarak yaptığı çalışma ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Özlüce Tesisleri\'nde teknik direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5’e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan yeşil beyazlı ekip, son bölümde taktik çalışma yaptı.

JIRES TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığı bulunan Pablo Batalla, Cristobal Jorquera ve Emre Taşdemir’in tedavilerine devam edildi. Ertuğrul Ersoy ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalışırken, Ertuğrul Ersoy\'un Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği maç saatinde netleşecek. Sakatlığı nedeniyle dün takımdan ayrı çalışan Jires Kembo ise bugün takımla birlikte çalışmalarına devam etti. Jires Kembo\'nun Beşiktaş\'a karşı forma giyebileceği öğrenildi.

YENİ TRANSFERLER ANTRENMANA ÇIKTI

Bursaspor\'un transferin son gününde renklerine bağladığı John Bostock ve Alper Ademoğlu da ilk kez yeşil-beyazlı ekip ile antrenmana çıktı. Her iki oyuncu da takımla birlikte çalışmalara katıldı. Her iki oyuncunun da yarın oynanacak olan Beşiktaş maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Bursaspor, antrenmanın ardından Özlüce Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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