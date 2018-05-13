Bursaspor'da Batalla'dan duygusal veda

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor\'un kaptanı Pablo Martin Batalla, Bursa\'daki son maçında Yeşil-Beyazlı taraftarlara veda etti.

Bursaspor\'da kaptan Pablo Martin Batalla, Yeşil-Beyazlı forma ile birlikte Bursa\'daki son maçına Trabzonspor karşısında çıktı. Maçın bitiş düdüğü ile beraber Bursasporlu oyuncular, Pablo Martin Batalla\'yı omuzlarına alarak taraftarın yanına gitti. Burada kendisine gösterilen sevgi gösterileri karşısında duygulanan Arjantinli oyuncu, tüm tribünleri takım arkadaşlarıyla birlikte gezdi. Tribünlerden de \'Samanyolu\' parçası çalınırken, Batalla daha sonra sahanın ortasına geçip taraftara üçlü çektirdi. Takım arkadaşlarının da kendisine katılmasıyla birlikte sevinç yaşayan Batalla böylelikle Bursaspor tribünlerine veda etti.

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