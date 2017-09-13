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Spor

Bursaspor'da Batalla antrenmana çıkmadı

Bursaspor'un bu sabah yaptığı antrenmana kasığında ağrılar olan takım kaptanı Pablo Martin Batalla katılmadı

13 Eylül 2017 15:04

Bursaspor\'un bu sabah yaptığı antrenmana kasığında ağrılar olan takım kaptanı Pablo Martin Batalla katılmadı.
Yeşil beyazlı takım, bu hafta deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı için bu sabah bir antrenman yaptı. Özlüce Tesisleri\'nde yapılan antrenmanda yeşil beyazlı oyuncuları sıcak hava yüzüden zorlandoıdı. İdman öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan Bursaspor teknik direktörü Paul Le Guen, futbolcularından kendilerini tamamen Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesine odaklamasını istedi. Fransız çalıştırıcı ayrıca oyuncularına istekli görüntülerinden ötürü mutlu olduğunu da aktardı.
GÜÇ TOPLADILAR
Koşu ve top sürme çalışması ile başlayan antrenman, güce ve dayanıklılığa dayalı kondisyon çalışması ile devam etti. Oyuncuların hız ve çabukluk çalışmasında fiziksel sınırlarını zorladıklardı göze çarptı. Yeşil beyazlı ekip daha sonra taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
BATALLA VE STANCU YOKTU
Salı günü kasıklarındaki ağrılar nedeniyle antrenmana katılmayan Pablo Martin Batalla, bugün yapılan idmanda da yer almadı. Takımın tecrübeli isimlerinden Bogdan Stancu da, gribal enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Sakatlığı devam eden Sercan Yıldırım ise takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler

HABER - KAMERA: GÜRKAN DURAL/BURSA,(DHA)

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