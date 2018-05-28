Bursaspor'da Başkan Ali Ay mazbatasını aldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)

Bursaspor Kulübü\'ne yeniden başkan olan Ali Ay ve yönetimi mazbatasını aldı.

Bursaspor Kulübü\'nün Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Ay\'a mazbatası, gerçekleştirilen törenle aldı. İbrahim Yazıcı Tesisleri\'ndeki başkanlık makamında gerçekleşen törende, Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulu, Bağımsız Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Cambaz ve genel kurulda divan başkanlığı yapan İlhan Parseker hazır bulundu.

Başkan Ali Ay burada yaptığı açıklamada, \"Kongre üyelerinin teveccühü ile yeniden başkan seçildik. Kazasız belasız, kavgasız ve gürültüsüz güzel bir kongre geçirdik. Evet yeniden başkan olduk ama kazanan Bursapor olmuştur. Biz tüm mesaimizi buraya harcayacağız. Profesyonel isimlerle çalışacağız. Genç yönetici arkadaşlarımız var ve onların projeleri ile düzlüğe çıkacağız\" dedi.

Mazbatasını alan Ali Ay daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, \"Bugün ilk günümüz. Allah yardımcımız olsun. 28 aylık süreçten sonra kongre üyelerimiz bizi tekrar başkan olarak seçti. Yönetimimi gençlerden kurdum. Bizim artık hata yapma lüksümüz yok. Biz bunu doldurduk\" diye konuştu.

Sportif direktörün yarın belli olabileceğine işaret eden başkan Ay, Cenk Ergün\'den haber beklediklerini söyledi. Ayrıca Başkan Ay, Mustafa Er\'in de teknik kadro içerisinde yer alacağını belirtti.

Bağımsız Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Cambaz da mazbatasını aldı.

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