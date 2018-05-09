Bursaspor'da Badu ve Barış sezonu kapadı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'da Fenerbahçe maçında sakatlık geçiren Emmanuel Badu ve Barış Yardımcı sezonu kapadı. Ertuğrul Ersoy ve Jires Kembo\'nun durumu ise maç günü netleşecek.

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, 2 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına Özlüce Tesisleri\'nde başlarken oyunculardan kötü haberler geldi. Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçirerek maçı tamamlayamayan Emmanuel Badu ve Barış Yardımcı sezonu kapadı. Badu\'nun iç yan bağındaki esnemeden ötürü, Barış\'ın ise darbe aldığı kemiğinde çökme ve ileri derecede kemik ödemi nedeniyle sezonu kapadığı açıklandı. İki oyuncu Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Jires Kembo\'nun da sol alt adalesinde darbeye bağlı ödem tespit edildi. Bugün salonda çalışmasını sürdüren Jires\'in Trabzonspor\'a karşı oynayıp oynayamayacağı maç günü netleşecek.

Sağ alt adalesinde darbeye bağlı sertleşme bulunan Moussa Sow da bugün salonda çalışırken, tedavisinin ardından yarın takımla birlikte çalışmalarına devam edecek. Sol kasık adalesinde sertleşme olan Ertuğrul Ersoy sahaya çıkarken, koşu çalışması başlarken takımdan ayrıldı ve salonda çalıştı. Tedavisine devam edilen Ertuğrul\'un Trabzonspor\'a karşı oynayıp oynamayacağı maç günü netleşecek. Sağ kalçasında ağrı bulunan kaptan Batalla da düz koşu yaptı.

Alper Ademoğlu ve Sercan Yıldırım ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, kart cezası nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Titi ise özel izinle ülkesine gitti.

Öte yandan Bursaspor\'un bugünkü antrenmanına U21 Takımı\'ndan kaleci Gürkan Arıkan ve Burak Kapacak\'ın dışında U16 Takımı\'ndan Muhammed Emin Sarıkaya katıldı.

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