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Spor

Bursaspor'da Agu 1 ay yok

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR'da son haftaların başarılı ismi Mikel Agu, sakatlığı nedeniyle en az 1 ay forma giyemeyecek

11 Kasım 2017 13:58

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'da son haftaların başarılı ismi Mikel Agu, sakatlığı nedeniyle en az 1 ay forma giyemeyecek.
Bursaspor, son haftaların formda ismi Mikel Agu\'nun sakatlık haberiyle sarsıldı. Nijerya milli takımına çağrılmasına karşın deneyimli oyuncu sakatlığı sebebiyle Bursa\'ya dönmek zorunda kaldı. Bursaspor Kulübü\'nden yapılan açıklamada Mikel Agu\'nun yapılan tetkikleri sonucu sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edildiği ve artroskopik menisektomi ameliyatı yapılmasına karar verildiği belirtildi. Oyuncunun bonservisine sahip olan Porto Kulübü\'nden onay geldikten sonra birkaç gün içinde ameliyatı planlanan Agu\'nun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 
Buna göre Mikel Agu, Bursaspor\'un Süper Lig\'de oynayacağı Göztepe, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYORDU
Bursaspor formasıyla birlikte adeta kendisini bulan Mikel Agu, bu sezon gösterdiği performansla övgü topluyordu. Özellikle son 5 lig maçında orta saha oyuncusu olmasına karşın 2 gol atıp 2 de asist kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinin hücum açısından en verimli dönemini yaşıyor. Agu, Bursaspor öncesinde çıktığı 100 maçta yalnızca 2 gol ve 1 asist kaydetmişti. Yeşil beyazlı ekibin oynadığı 11 lig maçında da forma giyen Mikel Agu, sezon başında Portekiz’in Porto Kulübü’nden kiralanmıştı.

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