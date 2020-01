Bursaspor'da 3 puan sevinci

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'da Osmanlıspor maçında alınan 3 puanın sevinci yaşanırken, oyuncular yeni oyun sistemini değerlendirdi.

Süper Lig’de Bursaspor, dün Osmanlıspor’u sahasında 3-1 mağlup ederek 2 maçlık aradan sonra galip geldi. Yeşil beyazlı ekipte ise 3 puanın sevinci yaşandı. Gol perdesini kapatan golü kaydeden Aziz Behich kendileri için çok önemli bir maç olduğunu dile getirirken, “Kayserispor’a karşı kaybetmemizin acısı çoktu bizim için. Taraftarımız önünde 3 puana ulaşmak çok önemliydi. Artık önümüze bakacağız. Bu performansı devam ettirmek istiyoruz. Takım olarak iyi çıktık, Pablo’nun pasıyla vurdum iyi oldu” dedi.

\'3-5-2 DEPLASMAN SİSTEMİ\'

Savunma oyuncularından Barış Yardımcı ise, hafta boyunca yan toplara çalıştıklarını ve üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından Osmanlıspor karşısında 3 puanı almaları gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi. 3-5-2 oyun sistemi ile oynayan yeşil beyazlı ekibin yeni oyun düzenini de değerlendiren tecrübeli oyuncu, “Sistem değişikliği de oldu bu hafta. İnşallah bu hafta daha çok çalışacağız, oyun sistemimiz için deplasman sistemi diyebilirim. Daha güzel olacak. Yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanmak istiyoruz. Yeni oyun düzeni ile ilk defa oynadık, 3-4 antrenman çalıştık. 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi defans yaptık gibi. Aradaki boşlukları iyi kapatıp, rakibe pozisyon vermedik. Kanatlarda 2’şer kişi kapattığımız için aldıkları bütün topları geri oynamak zorunda kaldılar” diye konuştu.

\'MORALE İHTİYACIMIZ VARDI\'

Bu sezon ligde ilk kez forma şansı bulan genç oyunculardan Ertuğrul Ersoy da çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Takım ayırmaksızın galibiyet için oynuyoruz. Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bugün 3-5-2 sistemi tuttu. Hoca zaten daha öncesinde 3-5-2’yi seven bir antrenör. 2’nci 3’üncü haftadan itibaren hoca bana böyle bir değişikliğin olabileceğini, kendimi hazır tutmam gerektiğini söyledi. Milli takıma da gittiğimde benimle çok yakından ilgilendi. Biz genç oyuncular olarak her zaman hazır olmamız gerekiyor. Elimden geleni yaptım. Çok güzel bir atmosfer vardı. Biz zaten iyi oynayan bir takımdık, biraz morale ihtiyacımız vardı, galibiyet için gideceğiz yenemeyeceğimiz bir takım yok.”

\'YENİ BİR EKİBİZ\'

Bu sezon takıma katılan Yusuf Erdoğan ise, güzel bir futbolla galibiyeti hak ettiklerine işaret ederek, “Taraftarımız desteğiyle güzel bir galibiyet aldık. Yeni yeni birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Yeni bir ekibiz, o yüzden her geçen gün daha iyi oynayan bir Bursaspor var. İnşallah Sivasspor karşısında da bugünkü Bursaspor’u göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI