Bursaspor\'a Vali İzzettin Küçük\'ten moral ziyareti

Bursaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başlarken Bursa Valisi İzzettin Küçük, antrenmanı ziyaret etti. Vali Küçük, \"Bizim güçlü desteğimizi, devletin güçlü desteğini, şehrin insanlarının desteğini hep yanınızda hissedeceksiniz\" dedi.

Süper Lig\'de 24 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray\'ı ağırlayacak olan Bursaspor, bu kritik mücadelenin atmosferine girdi. Yeşil beyazlı ekibin sabah saatlerinde yaptığı antrenmanı Bursa Valisi İzzettin Küçük ziyaret etti. Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı Vali İzzettin Küçük, daha sonra takımın antrenman yaptığı sahaya giderek oyuncular ve teknik heyetle teker teker tokalaştı. Vali Küçük\'e, Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen futbolcuları tanıttı.

\'BİZİ HEP YANINIZDA GÖRECEKSİNİZ\'

Açıklamalarda bulunan Vali İzzettin Küçük, Bursaspor teknik heyeti ve oyuncularına şehre yaşattıkları güzel duygular için teşekkür etti. \"Gerçekten çok iyi oynuyoruz, galibiyet de alıyoruz\" diyen Vali Küçük, şu ifadeleri kullandı: \"Takım çok güçlü. Sizler bize bu sene için çok güçlü umutlar verdiniz. Bunu da ilk maçlarda gösterdiniz. Bizler devlet olarak, şehir olarak her zaman sizin yanınızda olacağız. Sizin çabalarınızı, gayretinizi, alın terinizi, mücadelenizi izledikçe sizin yanınızda olmak görevdir. Önümüzde zorlu bir maç var. Bu şehir bu maçta tribünleri dolduracaktır. 12. adam olarak yanınızda olacaktır. Sonuç ne olursa olsun bizi hep yanınızda göreceksiniz. Yani her şekilde ve her şartta bizim desteğimiz kayda ve şarta bağlı olan bir destek değildir. Sizin bu şehirde rahat etmeniz, huzurlu olmanız bizim için önemli bir görevdir. Bizim güçlü desteğimizi, devletin güçlü desteğini, şehrin insanlarının desteğini hep yanınızda hissedeceksiniz.\"

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Vali İzzettin Küçük\'ün ziyaretinin ardından yeşil beyazlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. İdman öncesinde oyuncularını orta alanda toplayan Paul Le Guen, futbolcularıyla kısa bir toplantı yaparak Galatasaray maçnıın öneminden bahsetti.

Dün Tarsus İdman Yurdu maçında oynayan oyuncular takımdan ayrı çalışırken, sakatlıkları geçen Pablo Martin Batalla ve Jires Kembo takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sercan Yıldırım ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Yeşil beyazlı ekip Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bursaspor yönetimi ve Vali İzzettin Küçük\'ün tesislere gelişi

-Vali İzzettin Küçük\'ün konuşması

-Antrenmandan genel görüntü

-Pas çalışması.

-Detaylar

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI