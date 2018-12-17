Bursaspor'a Samet Aybaba dokunuşu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Bursaspor\'da ligde atılan 16 gol, 9 farklı oyuncudan gelirken Samet Aybaba\'nın rolü büyük oldu. Deneyimli teknik adam, daha önce de Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve son olarak Demir Grup Sivasspor\'da takımın önemli kısmından gol katkısı almıştı.

2018/19 sezonunda takımı Samet Aybaba’ya emanet eden Bursaspor, ligin ilk yarısının son haftasına 20 puanla giriyor. Bazı maçlarda hücum oyuncularının eksikliği ve performans düşüklüğü nedeniyle gol sorunu yaşayan yeşil-beyazlılar, geride kalan 16 haftada 16 gol kaydetti. Ancak bu gollerin 9 farklı oyuncudan gelmesi dikkat çekerken, bu durumda Samet Aybaba’nın rolü ise büyük. Aybaba’nın son dönemlerde çalıştırdığı takımlarda birçok oyuncunun skora katkıda bulunduğu gözlemlenirken, bu sürecin yeşil beyazlılarda da devam ettiği görülüyor.

SİVASSPOR\'DAKİ DÜŞÜNCESİNİ YANSITTI

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor’u çalıştırırken kırmızı-beyazlılar ligi 45 golde tamamladı. Bu goller 13 farklı oyuncudan gelirken, Sivas temsilcisi Süper Lig’deki son 3 sezonu içerisinde en golcü dönemini yaşadı. Burada çarpıcı noktalardan biri de Hakan Arslan’ın ligi 8 golle tamamlamasıydı. Orta sahanın merkezinde görev alan deneyimli oyuncu hücuma daha fazla katkı verirken kanat oyuncusu Thievy Bifouma da 6 gol kaydetti. Bugün Bursaspor’da orta sahanın merkezindeki Aytaç Kara ve kanattan Iasmin Latovlevici de 3’er golle takımın en skorer oyuncuları konumunda.

ESKİŞEHİRSPOR GEKAS\'A BAĞIMLIYDI

Sivas macerası öncesinde Eskişehirspor’u çalıştıran Samet Aybaba burada da farkını ortaya koydu. 2015/16 sezonunun 12’nci haftasından itibaren takımı devralan tecrübeli çalıştırıcının öncesinde Eskişehirspor ligde 7 gol bulurken bu goller 3 farklı oyuncudan geldi. Özellikle o dönem Gekas 5 gol kaydederken, Aybaba’nın gelişinin ardından Eskişehirspor’da en belirgin özellik daha fazla oyuncunun gole katkı vermesiydi. Eskişehirspor, ligi 39 golle tamamlarken gole katkı veren oyuncu sayısı da 10’a yükseldi.

BEŞİKTAŞ\'TA 14 OYUNCUDAN SKORA KATKI

2013/14 sezonunda Antalyaspor’un başına gelen Samet Aybaba, 24’üncü haftaya kadar takımın başında kaldı. Bu süreçte kırmızı-beyazlılar, ligde 27 gol bulurken bu goller 9 farklı oyuncudan geldi. Sonrasında ise kırmızı-beyazlılar ligi 34 golle tamamladı. Deneyimli teknik adam, 2012/13 sezonu boyunca Beşiktaş’ı çalıştırırken, siyah-beyazlılar o sezonu 63 golle tamamladı ve skora 14 farklı oyuncu katkı verdi. Aybaba böylelikle Bursaspor öncesinde çalıştırdığı 4 takımda da takımın önemli bir kısmından skor katkısı aldı ve bunu yeşil beyazlılarda da devam ettiriyor.

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