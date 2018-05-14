Bursaspor'a lise müjdesi!

BURSA,(DHA)

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Spor Toto Teşkilatı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri birlikte spor lisesi projesiyle ilgili, Vakıfköy Tesisleri\'nde incelemede bulundu. Müjdeli haber verilirken projenin, 10 gün içinde resmiyet kazanacağı belirtildi.

Bursa\'da Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri\'nde Bursaspor Başkanı Ali Ay, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Spor Toto Teşkilatı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri birlikte spor lisesi projesiyle ilgili incelemede bulundu.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından ilk açıklamayı Hüseyin Şahin yaptı. Bugünün önemli bir gün olduğuna değinen Şahin, \"Bursaspor\'da geleceğin futbolcularını yetiştirme çabalarını, güzel bir çalışmayla, eyleme dönüştürüyoruz. Eğitimli ve nitelikli genç futbolcuları daha yukarıya taşıyacak Bursaspor Lisesi\'nin protokolünü imzalanmasıyla ilgili çalışmalar başlattık. Vakıfköy Tesisleri\'nde Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali\'nin büyük desteği ile Sayın Başkan Ali Ay\'ın da Spor Bakanlığı nezdinde girişimleri oldu. Artık bu projeyi kamuoyuna açmak üzereyiz. Çok yakın zamanda da protokolü imzalama aşamasına getireceğiz. Teknik çalışmalar var. Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı tarafından Yıldırım Belediyesi\'nin destekleri ile bir hafta 10 gün içinde gerekli resmiyet nihayete erecek. Bu, Bursaspor yönetiminin başarısıdır\" dedi.

\"BENİM VE BURSALILARIN HAYALİYDİ\"

Bursaspor Başkanı Ali Ay da yaptığı açıklamada, \"En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımıza söylemek lazım. Spor Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımıza da ayrıca teşekkür ederim. Ben hayatımda bu kadar Ankara\'ya gidip gelmedim. En sonunda hayallerimiz gerçekleşti. Okulun yanına da konaklama tesis yapılacak. Eğitim kısmı Milli Eğitim Bakanlığı\'na verilecek. Tüm masraflar onlara ait olacak. Bu projede bize destek olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demiören\'e de ayrıca teşekkür ederim. Benim ve Bursalıların hayaliydi, taahhüdümüzdü. Milli Emlak\'tan bir yer daha alacağız. Oraya da Bursaspor Kolejini kurmak için girişimlere başlayacağız. Bursaspor Türkiye\'nin en iyi altyapısıdır. Beklentimiz çok fazla. Yeterli mi? Hayır. Bursaspor\'un en az 4-5 tane altyapıdan futbolcusunu kadroda tutması lazım. Şampiyonluk da öyle geldi. Böyle projeler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Allah utandırmasın. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik\" ifadelerini kullandı.

\"HAYALLE BAŞLADI, GERÇEKEĞE DÖNÜŞÜYOR\"

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de, \"Bu iş önce hayalle başladı. Şimdi gerçeğe dönüşüyor. Sportif başarılar çok önemli. O büyük sahaların arkasındaki başarı Spor Lisesi ile taçlandırdığımızda, Bursaspor, diğer kulüpler nezdinde ayrı bir yeri olacak. Gençlerimizi spora bilimsel olarak da hazırlamak önemli olacak. Bursaspor, geçmişte olduğu gibi spor fabrikası olmaya devam edecek\" şeklinde konuştu.

Bursa Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, \"Bugün bir milattır\" derken, Spor Toto Teşkilatı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, \"Böyle bir projeye destek olmak onur verici\" şeklinde konuştu.

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