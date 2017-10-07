T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'a kötü haber

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR, günü tek antrenmanla tamamlarken dünkü antrenmanda sakatlanan Onur Atasayar'ın kaburgasında kırık tespit edildi

07 Ekim 2017 15:23

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR, günü tek antrenmanla tamamlarken dünkü antrenmanda sakatlanan Onur Atasayar\'ın kaburgasında kırık tespit edildi. Batalla ise takımdan ayrı çalıştı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını yoğun tempo ile sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Teknik direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman  çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 6 minyatür kale ile dar alanda amaca yönelik oyun oynayan yeşil beyazlı ekip antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
ONUR\'DA KIRIK VAR
Sakatlıkları bulunan Pablo Batalla, Deniz Yılmaz ve Barış Yardımcı takımdan ayrı fizyoterapist İlker Arıbaş eşliğinde çalıştı. Cuma günü yapılan antrenmanda Kofi Atta ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan ve kaburgasında kırık tespit edilen Onur Atasayar\'ın tedavisine başlandı.
Bursaspor, yarın saat 16.00\'da Minareli Çavuş Tesisleri\'nde Boluspor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA BURSASPOROnur AtasayarBatallaMilliBursasporsabahTeknikPaul Le GuenIsınmaDahaONUR KIRIK VAR SakatlıklarıPablo Batalla Deniz YılmazBarış YardımcıArıbaşCumaKofi AttaBursasporMinareli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24