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Spor

Bursaspor'a altyapıdan taze kan

BURSA, (DHA) - BURSASPOR, altyapısında forma giyen Kofi Amoako Atta ile profesyonel sözleşme imzaladı

07 Eylül 2017 02:31

BURSA, (DHA) - BURSASPOR, altyapısında forma giyen Kofi Amoako Atta ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Bursaspor, geçen yıl kulübün altyapısında forma giyen Ganalı oyuncu Kofi Amoako Atta ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Yeşil beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 1997 doğumlu genç oyuncunun kendisini 3+1 yıllığına Bursaspor\'a bağlayan sözleşmeye imza attığı ifade edildi. Geçen sezon Bursaspor\'un U21 takımında forma giyen Nijeryalı 19 yaşındaki oyuncu Paschal Onyedika Okoli de bu sezon için A Takım\'a katılmıştı.

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