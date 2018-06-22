Bursaspor, yerli ve milli kalecilere sahip tek kulüp

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)



BURSASPOR, 3 kalecisinin yerli olmasının yanı sıra son açıklanan Milli takım aday kadroları baz alındığında 3 kalecisini de kendi yaş grubuna göre milli takımlara gönderen Süper Lig\'deki tek kulüp oldu.

Bursaspor, son dönemde kalecileriyle ön plana çıkıyor. Yeşil beyazlıların önümüzdeki sezon kalesini emanet edeceği Harun Tekin, Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz yerli olmalarının yanı sıra milli takımlarda da boy gösteriyor. Yeşil beyazlı kulüp, böylelikle Süper Lig’de mücadele veren 18 takım arasında tüm kalecileri yerli ve aynı zamanda kendi yaş kategorisinde milli formayı terleten kalecilere sahip tek kulüp unvanına sahip.

HARUN YÜKSELEN DEĞER

Yeşil beyazlı formayı uzun yıllardır giyen 29 yaşındaki eldiven Harun Tekin, A Milli Takımı’nın son açıklanan kadrosunda yer aldı. Başarılı file bekçisi Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın son olarak Tunus ve Rusya ile oynadığı hazırlık maçlarında kadroda yer aldı. Harun Tekin, A Milli formayı ise 2 kez terletti.

GENÇLER ARKASINDAN GELİYOR

21 yaşındaki ikinci eldiven Muhammed Şengezer ise U21 Milli Takımı’nın son açıklanan kadrosunda kendisine yer buldu. 8 maçta U21 Milli Takımı’nda süre alan Şengezer, ayrıca U18, U19 ve U20 Milli takımlarında da görev aldı. Yeşil-beyazlıların üçüncü kalecisi olan 18 yaşındaki Ataberk Dadakdeniz de, son olarak açıklanan U19 Milli Takımı’na çağrılan isimlerdendi. U17 Milli Takımı’nda da forma giyen Ataberk Dadakdeniz, U19 Milli Takımı’nın formasını ise 9 kez terletti.

6 KULÜPTE 3 KALECİ DE YERLİ

Bursaspor, böylelikle Süper Lig’deki kulüpler arasında son olarak açıklanan Milli takım kadrolarında kalecilerinin tamamı forma giyen tek kulüp oldu. Güncel kadrolar itibarıyla Bursaspor’un dışında Başakşehir, Kasımpaşa ile birlikte Süper Lig’e yeni yükselen BŞB. Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor’un kadrosunda kalecilerin tamamı yerli.

Söz konusu 6 kulüp dışında ise Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Akhisarspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Konyaspor kadrosunda en az 1 yabancı kaleciyi barındırıyor.

(FOTOĞRAFLI)