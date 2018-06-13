T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor ve Galatasaray'ın transfer listesindeki Thomasson ülkesinde kaldı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)  Bursaspor ve Galatasaray'ın ilgilendiği Fransız oyuncu Adrien Thomasson ülkesinde kaldı ve Strasbourg ile anlaştı

13 Haziran 2018 16:37

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) 

Bursaspor ve Galatasaray\'ın ilgilendiği Fransız oyuncu Adrien Thomasson ülkesinde kaldı ve Strasbourg ile anlaştı.
Bursaspor\'un yanı sıra Galatasaray\'ın da transfer listesinde yer alan Fransız orta saha oyuncusu Adrien Thomasson ülkesinde kaldı. Fransız basınında L\'Équipe\'de yer alan habere göre 24 yaşındaki oyuncu tercihini Strasbourg\'tan yana kullandı. Adrien Thomasson, Strasbourg ile 3 yıllığına anlaşma sağlarken, aynı zamanda diğer Fransız ekipleri Reims ve Angers\'in tekliflerini ise reddetti.
Geçtiğimiz sezonu Fransız ekiplerinden Nantes\'da tamamlamasının ardından bu ayın sonu itibariyle serbest kalacak Adrien Thomasson, geçen sezon çıktığı 38 maçta 7 gol ve 4 asist kaydetmişti. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA  BursasporGalatasarayFransızAdrien ThomassonStrasbourgBursasporAdrien Thomasson StrasbourgReimsAngersGeçtiğimizNantes
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24