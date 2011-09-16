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Spor

Bursaspor ve Beşiktaş maçlara rakip taraftar götürmeyecek İSTANBUL (A.A)

16 Eylül 2011 23:01

-Bursaspor ve Beşiktaş maçlara rakip taraftar götürmeyecek İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - Bursaspor ve Beşiktaş kulüpleri, 2011-2012 sezonunda kendi aralarında oynayacakları müsabakalara, rakip takım taraftarı götürülmemesi kararı aldıklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ''Bursaspor ve Beşiktaş kulüpleri ile İstanbul ve Bursa Valilikleri, 2011-2012 sezonunda kendi aralarında oynayacakları müsabakalara, rakip takım taraftarı götürülmemesi kararı aldıklarını TFF'ye bildirdi'' denildi.

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