Bursaspor, Vakıfköy'de çalıştı

BURSA,(DHA) -

Samet Aybaba, Göztepe maçına ilişkin, \"Şimdi iyi çalışıp Antalyaspor maçında kaybettiğimiz üç puanı telafi etmek istiyoruz\" dedi. Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Bursaspor hazırlıklarını altyapı tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Altyapı tesisleri olan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri\'nde çalışan yeşil beyazlı oyuncular, 5\'e 2 pas pres çalışmasının ardından tam sahada çift kale maç yaptı. Antrenmanı düz koşularla tamamlayan Bursaspor\'da açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba ise \"Vakıfköy Tesislerimizin imkanları gelişti. Bursaspor\'un temeli burası. Futbolcularımız buradan gelişir. Umarım ilerleyen yıllarda da böyle devam eder\" şeklinde konuştu.

\"TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ\"

Antalyaspor karşılaşmasında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Samet Aybaba, \"Futbol bu. Bireysel hatalar da olabiliyor. Düşünce olarak yapamadığımız bazı eksiklikler var. Şimdi iyi çalışıp Antalyaspor maçında kaybettiğimiz üç puanı telafi etmek istiyoruz. Sakatlarımız var. Onlardan bahsetmiyoruz. Mevcut oyuncularımız var. Hepsi değerli. Zamanı gelince hepsi oynayacak. Bundan önceki haftalarda gösterdiğimiz performansı yenilersek Göztepe maçından puanla döneriz\" ifadelerini kullandı.

Bursaspor yarın karayolu ile İzmir\'e gidecek, kamp yapacağı otele yerleşecek ve son çalışmasını perşembe günü İzmir\'de yapacak.

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