Bursaspor üst sıralardaki takımlara diş geçiremiyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- SÜPER Lig\'de Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Bursaspor, puan tablosunda kendisinden üst sıralarda yer alan ekiplere karşı diş geçiremedi. Sadece Göztepe\'den puan alan yeşil beyazlı ekip, buna karşın son 8 sezon içerisinde en golcü dönemlerinden de birini yaşıyor.

Süper Lig’de Bursaspor, 16’ncı hafta mücadelesinde 16 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. 8’inci basamakta yer alan ve bir sıra üzerindeki bordo mavili ekip ile kozlarını paylaşacak olan yeşil beyazlı ekibin, üst sıralardaki takımlara karşı ise yüzü bir türlü gülmüyor. Ligin ilk 6 sırasındaki ekiplerle şu ana dek kozlarını paylaşan ve galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor, yalnızca Göztepe’den bir puan alabildi. Bunun dışında yeşil beyazlı ekip evinde Galatasaray ve Fenerbahçe, deplasmanda ise Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Kayserispor’a karşı ise sahadan puansız ayrıldı.

27 GOLÜN 22\'Sİ KAZANDIĞI MAÇLARDAN

Buna karşın Bursaspor, puanlarının büyük bölümünü ise ligin son 10 sırasındaki ekiplerden topladı. Ligde 7 galibiyeti bulunan yeşil beyazlı ekip iç sahada Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor, Antalyspor ve Kardemir Karabükspor engellerini rahat aşarken; deplasmanda ise Evkur Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor’u da yenmeyi başardı. Ligde toplamda 27 gol kaydeden Bursaspor’da bu gollerin 22’si ise 7 galibiyet elde ettiği maçlarda geldi.

EN GOLCÜ İKİNCİ DÖNEM

Aynı zamanda Bursaspor, Süper Lig’i şampiyon olarak noktaladığı 2009-10 sezonu sonrasından itibaren söz konusu 8 sezon içerisinde en golcü ikinci dönemini geçiriyor. Daha önce 2014-15 sezonunun ilk 15 haftası sonunda 28 kez rakip fileleri havalandıran yeşil beyazlı ekip, şampiyon olduğu dönemde de yine ilk 15 hafta sonunda aynı gol sayısına ulaşmıştı. Geride kalan söz konusu sezonlarda ise yeşil beyazlı ekip, hücumda bugünkü gol rakamlarına ulaşamadı.

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