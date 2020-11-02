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Spor

Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman, Galatasaray'la anlaştı!

Ali Akman, bu sezon oynadığı 8 maçta, 9 gol kaydetti

02 Kasım 2020 14:34

Galatasaray, TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla yeteneğini gösteren Ali Akman ile anlaştı. Galatasaray'ın eski yıldızlarından ve kaptanlarından Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın Bursaspor sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

8 maç 7 gol

Geçen sezondan beri Bursaspor forması giyen Ali Akman, bu yıl 8 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. TFF 1. Lig'de gol krallığı yarışında da zirveyi Mehmet Akyüz'le paylaşan 18 yaşındaki santrforun hayali Liverpool, B.Münih ve Barcelona gibi kulüplerde forma giymek.

Ali Akman U15, U16, U17 ve U18'de de 36 maça çıkarak 20 kez topu kaleye yolladı. Fenerbahçe'nin de istediği genç futbolcuyu, Galatasaray için Ayhan Akman'ın ikna ettiği söyleniyor.

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