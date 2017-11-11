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Spor

Bursaspor, U21 Takımı'nı antrenman maçında 2-0 yendi

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) STAT: Özlüce Tesisleri HAKEMLER: Sezai Esen (xx), Süreyya Temel (xx), İbrahim Durgutlu (xx) BURSASPOR: Gürkan Arıkan (xx), Ricardo Faty (x), Merter Yüce (x), İsmail Konuk (xxx), Emmanuel Badu (xx), Emre Taşdemir (xx) (Dk

11 Kasım 2017 19:55

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

STAT: Özlüce Tesisleri
HAKEMLER: Sezai Esen (xx), Süreyya Temel (xx), İbrahim Durgutlu (xx)
BURSASPOR: Gürkan Arıkan (xx), Ricardo Faty (x), Merter Yüce (x), İsmail Konuk (xxx), Emmanuel Badu (xx), Emre Taşdemir (xx) (Dk. 46 Josua John x), Cristobal Jorquera (xxx), Bilal Kısa (x) (Dk. 38 Kofi x), Furkan Soyalp (xx), Jires Kembo (xx) (Dk. 62 Ozan Can x), Sinan Bakış (xx)
BURSASPOR U21: Yağız (x) (Dk. 46 Deniz x), Hakan (x) (Dk. 46 Uğur x), Bilal (xx), Mete (xx), Muharrem (xx), Errad (x), Sebahattin (xx), Hazarhan (x) (Dk. 46 Ali Mert), Berke (xx), Gürkan (x), Hürrem (x) (Dk. 46 Serkan x)
GOLLER: Dk. 21 Sinan Bakış, Dk. 90 İsmail Konuk (Bursaspor)

Bursaspor, Süper Lig\'de 18 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına, U21 Takımı ile yaptığı antrenman maçıyla devam etti. Özlüce Tesisleri\'nde oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibin A Takım kadrosunda birçok oyuncu sakatlıkları ve milli takımlarda olmalarından ötürü yer almadı. Karşılaşma ise Bursaspor A Takımı\'nın 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin ilk golünü 21\'inci dakikada Sinan Bakış kaydederken, maçta son sözü söyleyen isim ise 90\'uncu dakikada İsmail Konuk oldu.

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