Bursaspor TV spikeri, maç anlatırken hayatını kaybetti

Bursaspor TV spikeri Erhan Tamiş, U15 maçını anlattığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Vakıfköy Tesisleri'nde Bursaspor 15 Yaş Altı Takımı'nın Pendikspor ile yapacağı maçı televizyonda anlatmak için hazırlanan Tamiş, saha kenarında fenalaştı. Kulüp doktorlarının ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tamiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Futbolseverler, Erhan Tamiş'in ölümünün ardından sosyal medyada Bursaspor Kulübüne ve emektar spikerin ailesine bağsağlığı mesajında yayınladı.

"Tamiş'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz"



Öte yandan Bursaspor Kulübü konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı:

"Bursaspor TV’nin sevilen muhabir ve televizyon programcısı Erhan Tamiş’i bugün U15 Ligi Bursaspor –Pendikspor müsabakası sırasında geçirdiği kalp krizi sonucunda kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

U15 Ligi Bursaspor – Pendikspor maçının anlatımı sırasında kalp krizi geçiren Erhan Tamiş, kulüp doktorlarımızın anında müdahalesiyle ambülans ile Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi’ne kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetmiştir.

Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Demirtaşpaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kulüp çalışanımız Erhan Tamiş’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz"