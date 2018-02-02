Bursaspor tribünlerinden anlamlı koreografi

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

Bursaspor tribünleri Zeytin Dalı Harekatı\'nda bulunan Mehmetçik’e, yaptığı koreografi ile destek verdi.

Spor Toto Süper Lig’deki Bursaspor - Beşiktaş maçında takımlar seremoniye çıktığında yeşil-beyazlı taraftarlar iki tribünde de koreografi gerçekleştirdi. Maraton tribünleri boyunca yeşil-beyaz bir arka fon üzerine Türk bayrağı oluşturuldu. Güney kale arkası tribünlerinde ise kartonlarla ‘Bursa’ yazısı oluşturulurken, tribünün hemen altında ise ‘Destanlar yazılmış memleketime’ pankartı yer aldı. Bursaspor taraftarı, Zeytin Dalı Harekatı\'nda bulunan Mehmetçik’e destek verdi.

Her iki takım ise birlikte maç seremonisine ‘Kalbimizle, duamızla Mehmetçik\'in yanındayız’ pankartıyla çıktı. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı. Maç başlamadan hemen önce ise her iki takımın oyuncuları da kenetlerek galibiyet yemini etti.

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