-BURSASPOR TRANSFERDE "ARI" GİBİ BURSA (A.A) - 31.01.2011 - Bursaspor'da Gaziantepsporlu Ahmet Arı ile anlaşmaya varıldı. Alınan bilgiye göre, Gaziantepspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Arı ile Bursaspor yöneticileri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Arı'ın kulübü ile anlaşmaya varan yeşil-beyazlı yönetimin Arı'ya karşılık olarak, sözleşme yenilememekte ısrar eden Muhammet Demir'i vereceği ve üstüne bir miktar para alacağı öğrenildi. Arı ile yarın sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Bu arada Bursaspor, ABD'li oyuncu Altidore'yi de kadrosuna kattı. 20 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan takımda, uzatma opsiyonunun kulübün elinde bulunduğu bildirildi.