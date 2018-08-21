Bursaspor transfer gelirlerini artırdı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Geçtiğimiz sezon kiralıklar dışında takımdan ayrılan 8 oyuncudan gelir sağlayamayan Bursaspor, bu sezon sattığı 4 oyuncusundan 4 milyon 670 bin Euro gelir elde etti. Özellikle gelir getiren oyuncuların geçtiğimiz sezon kadroya dahil oluşu ise dikkat çekti.

Mali yapıyı düzeltmek için çaba gösteren Bursaspor yönetimi, transferlerden elde ettiği gelir ile bu sezon nefes alıyor. Geçtiğimiz sezon 8 oyuncu bonservisleriyle birlikte takımdan ayrılırken, bu oyuncuların ayrılığından yeşil beyazlı kulübün kasasına para girmemişti. Ancak bu sezona gelindiğinde transferden şimdilik elde edilen 4 milyon 670 bin Euro’luk gelir göze çarpıyor. Yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezonda ligi her ne kadar dilediği basamakta noktalayamasa da bazı oyuncuların bireysel performanslarıyla öne çıkması, yönetime de gelir kapısı açarken, Bursaspor söz konusu geliri sattığı 4 oyuncudan elde etti. Aynı zamanda Mehmet Zeki Çelik’in Lille’e transfer olmasıyla bonservis bedelinin yarısına sahip olan yeşil beyazlı kulüp, böylelikle gelirini daha da artırdı.

KENDİLERİNİ İSPATLADILAR

Bursaspor, bu sezon sattığı oyuncuların geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen futbolcular olması ise dikkat çekti. Wililam Troost-Ekong, Titi ve Dzon Delarge sezon başında, John Bostock ise devre arasında takıma katılırken, bu oyuncuların transferinden yeşil beyazlılar yalnızca Delarge dışında kar sağladı. Udinese’ye 3.3 milyon Euro’ya giden Ekong’tan 2.3 milyon Euro, Toulouse’a 700 bin Euro’ya giden Bostock’tan 525 bin Euro ve Göztepe’ye giden Titi’den de bonservisiyle geldiğinden 500 bin Euro gelir elde eden Bursaspor, sadece Qarabağ Ağdam’a 170 bin Euro’ya giden Delarge’dan 230 bin Euro zarar etti. Yeşil beyazlılar böylelikle geçtiğimiz sezon 8 oyuncudan gelir elde edemezken, bu sezon şimdilik 4 oyuncudan elde ettiği bu gelirlerle mali açıdan bir nebze rahatladı.