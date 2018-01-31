Bursaspor transfer döneminin son gününü hareketli geçiriyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Süper Lig\'de cuma günü Beşiktaş\'ı konuk edecek olan Burasspor, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig\'de cuma günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor bu maçın hazırlıklarına devam ederken, diğer yandan takıma takviye için de yoğun bir süreç yaşıyor. Transferin son gününde iki isimle görüşen yeşil-beyazlı ekip, John Bostock ile Alper Ademoğlu\'nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Almanya ekiplerinden Schalke 04\'ün B Takımı\'nda forma giyen Alper Ademoğlu ile her konuda anlaştı. Belçika\'nın Genk takımının altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu geleceğe yatırım olarak görülüyor.

JOHN BOSTOCK GELİYOR

Bursaspor\'un gündemindeki bir diğer isim olan John Bostock için görüşmelerini sürdüren ve sona yaklaşan yeşil beyazlı kulüp, bu transferi de bitirmek üzere. 26 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varan Bursaspor yönetiminin transferin son gününde bu iki ismi kadrosuna katmayı düşünüyor. Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen de her iki oyuncuya dair düşüncelerini belirterek, özellikle John Bostock için, \"İyi bildiğim bir oyuncu. 1 yıl öncesinde Fransa Lig 2\'nin en iyi oyuncusu seçilmişti\" yorumunu yapmıştı. Lens formasıyla Fransa Lig 2\'de Bostock\'un bu sezon 14 maçta 3 asisti bulunuyor.

Kadroda yeni transferlere yer açmak isteyen Bursaspor yönetimi, Kofi Amoako Atta\'nın kiralandığını duyurdu. Genç oyuncunun sezon sonuna kadar Akın Çorap Giresunspor\'da forma giyeceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Öte yandan Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, neşeli bir idman gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümlerinde oyuncuların neşeli görüntüleri dikkatlerden kaçmadı. Jires Kembo sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışırken, tedavisi süren Ertuğrul Ersoy da salondaki çalışmasının ardından takımdan ayrı düz koşu yaptı. Ertuğrul Ersoy\'un Beşiktaş maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Jires Kembo da, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışıyor.

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