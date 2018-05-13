Bursaspor-Trabzonspor maçının ardından

Ivko Gançev: \"Batalla çok özel biri\"

Rıza Çalımbay: \"Kazanmamız gereken bir maçtı\"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Bursaspor sahasında Trabzonspor\'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gançev, \"Hem taraftarımız hem de Batalla için sahadan güzel bir sonuçla ayrılalım istedik ama olmadı. Üzgünüz. Batalla\'yı bence konuşmaya gerek yok. Bambaşka bir insan ve futbolcu. Tüm genç oyuncuların onu örnek alması lazım. Çok zor yetişir. Ben onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Furkan Soyalp\'in de son dönemde yükselişi Batalla ile oynamasından kaynaklanıyor. Batalla çok özel biri\" ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY: \"KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI\"

Mücadeleye iyi başladıklarını ifade eden Rıza Çalımbay, \"Bugün 5\'incilik iddiamızı devam ettirmek için kazanmamız gerekiyordu. Maçın başında da gerçekten çok iyi başladık, ilk yarı çok iyi futbol oynadık, çok iyi pozisyonlar yakaladık ve onların 3 tanesini değerlendirdik. Son haftalara baktığınızda Türkiye\'de bütün takımların içerisinde belki de en fazla pozisyona giren takımlardan bir tanesiyiz. Yenildiğimiz maçlar da dahil. Farklı kazanacağımız maçları maalesef kaybettik. Bugün girdiğimiz pozisyonların çoğunu değerlendirdik. Mükemmel bir galibiyet aldık. İkinci yarıya da çıktığımızda baskı geleceğini biliyorduk. Kontrataklar yakaladık. Kadromuzdaki hücum oyuncularımızın olmamasından dolayı zorlandık. Kazanmamız gereken bir maçtı oyuncularımı kutluyorum\" diye konuştu.

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- Ivko Gançev\'in açıklamaları

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