Bursaspor-Trabzonspor: 1-3

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Serkan Çimen (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Emre Taşdemir (x) (Dk. 43 Sinan Bakış x), William Ekong (x) (Dk. 82 John Bostock x), Ertuğrul Ersoy (xx), Aziz Behich (xx), Abdullahi Shehu (xx), Furkan Soyalp (xx), Onur Atasayar (x) (Dk. 46 Ricardo Faty x), Pablo Martin Batalla (xx), Yusuf Erdoğan (x), Moussa Sow (xx)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır (xxx), Joao Pereira (xx), Mustafa Akbaş (xxx), Jan Durica (xx), Filip Novak (xx), Ogenyi Onazi (xxx), Abdülkadir Ömür (xx) (Dk. 90+3 Hüseyin Türkmen ?), Matus Bero (xx), Yusuf Yazıcı (xxx) (Dk. 88 Hasan Batuhan Artarslan x), Olcay Şahan (xxx) (Dk. 79 Jose Sosa x), Dame N\'Doye (xxx)

GOLLER: Dk. 43 Moussa Sow (Bursaspor), Dk. 7 Dame N\'Doye, Dk. 20 Yusuf Yazıcı, Dk. 39 Olcay Şahan (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Abdullahi Shehu, Ricardo Faty (Bursaspor), Olcay Şahan, Abdülkadir Ömür, Matus Bero (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor\'u 3-1 yendi. 20 bin 885 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada goller ilk yarıda geldi. Trabzonspor galibiyete Dame N\'Doye, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan\'ın golleriyle uzanırken, Bursaspor\'un tek golünü ise Moussa Sow kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 52\'ye çıkarırken, Bursaspor ise 39 puanda kalarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.

7\'nci dakikada Trabzonspor golü buldu. Joao Pereira\'nın aşırtma pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Dame N\'Doye, altı pasın önünden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Harun\'un yanından ağlarla buluştu: 0-1.

10\'uncu dakikada Trabzonspor\'da sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasında topla buluşan Olcay Şahan pasını boş durumdaki Yusuf Yazıcı\'ya aktardı. Yusuf\'un vuruşunda top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

17\'nci dakikada Matus Bero ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Olcay Şahan\'ın ceza sahası dışındayken yaptığı vuruşta top yan direkten geri döndü.

20\'nci dakikada Trabzonspor farkı 2\'ye çıkardı. Dame N\'Doye\'un arapasıyla birlikte ceza sahasına doğru topla birlikte yönelen Yusuf Yazıcı, kaleci Harun Tekin\'i de çalımlayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

30\'uncu dakikada Moussa Sow\'un arapası sonrasında topla buluşan Yusuf Erdoğan\'ın ceza sahası içinde sağdan yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topun iki hamlede sahibi oldu.

34\'üncü dakikada Abdullahi Shehu\'nun Abdülkadir Ömür\'e yaptığı faul sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Yazıcı\'nın yaptığı vuruşta top kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.

39\'uncu dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür\'ün arapasıyla topla buluşan Olcay Şahan, ceza sahasına girerek yerden vuruşunu yaparken meşin yuvarlak bir kez daha Bursaspor ağlarıyla buluştu: 0-3.

43\'üncü dakikada Bursaspor farkı 2\'ye indirdi. Filip Novak\'ın elle oynadığı pozisyonun ardından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Erdoğan, sağ kanattan ortasını içeriye doğru yaptı. Kale önünde iyi yükselen Moussa Sow da kafa vuruşu sonrası rakip fileleri havalandırdı: 1-3.

67\'nci dakikada Olcay Şahan\'ın pası sonrası ceza sahası içerisinde topla buluşan Dame N\'Doye kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldı. N\'Doye\'un yaptığı vuruşta top üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

83\'üncü dakikada Pablo Martin Batalla\'nın pasıyla topla buluşan Sinan Bakış\'ın kaleye uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

89\'uncu dakikada Dame N\'Doye topla birlikte ceza sahası içerisindeyken Ricardo Faty\'nin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen N\'Doye\'un attığı penaltıda ise kaleci Harun Tekin topu ayakları ile çelmeyi başardı.

90+1\'inci dakikada topla birlikte ceza sahasına doğru yönelen Pablo Martin Batalla, vuruşunu yaparken, kaleci Uğurcan Çakır açıyı iyi kapatarak mutlak golü önledi.

Karşılaşma Trabzonspor\'un 3-1\'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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