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Spor

Bursaspor Tom de Sutter hakkında kararını verdi; Necid ve Dzudzsak'a talipler var

Tom de Sutter alacağı 200 bin Euro karşılığında bonservisini alacak

24 Haziran 2016 18:43

Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun yeni sezon için kadrosunda düşünmediği futbolculardan biri olan Tom de Sutter'in yeşil-beyazlı takımla yolunu ayırması kararlaştırıldı. De Sutter’in yanı sıra Tomas Necid ve Balazs Dzudzsak’ın transfer teklifi aldıkları öğrenildi.

Bursaspor’un Belçikalı oyuncu Tom de Sutter’in menajeriyle görüşmeler yapan Başkan Ali Ay’dan sonra yeşil-beyazlı kulübün transfer komitesi, yaptıkları toplantıda Tom de Sutter’le anlaştı. Bursaspor’un Tom de Sutter’e alacağı 200 bin Euro karşılığında bonservisini vermesi, Belçikalı oyuncunun ise kalan 2 yıl için kulübün ödeyeceği 2 milyon Euro’dan vazgeçmesine karar verildi.

 

Necid ve Dzudzsak’ın talipleri artıyor

 

Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’ndaki performanslarıyla dikkaleri üzerine çeken Çek milli takım oyuncusu Tomas Necid ile Macaristan milli takımının kaptanı Balasz Dzsudzsak’ın taliplerinin her geçen gün arttığı bildirildi. Bursaspor Kulübü, Tomas Necid’in satışı için menajerlere yetki verdi. Necid’i İngiltere ve İtalya takımlarının istediği öğrenildi.

Portekiz karşılaşmasında attığı 2 golle büyük sükse yapan Balasz Dzsudzsak’a ise Almanya, İngiltere ve İtalya’dan kulüpleri talip oldu. Macar oyuncuyu isteyen takımlar arasında Katar kulüplerinin de olduğu belirtildi.

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