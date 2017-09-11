Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maç sonu

Cemal EKENTOK- Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)- BURSASPOR, bu sezon ilk kez gol yemeden bir maçı kazanırken, özellikle ligde ve kupada farklı yenildiği rakibinden rövanşını net skorla geçmesi taraftarlarını sevince boğdu. Le Guen, iyi zeminin futbolu güzelleştirdiğini belirtti.

LE GUEN: GÜZEL ZEMİN GÜZEL FUTBOL

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, maçla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Tabiki takımın performansından ve alınan sonuçtan mutlu olduğumu söyleyebilirim. İyi bir takıma karşı oynadık. Akhisar geçen sezon sonunda ve bu sezon başı yaptıklarıyla iyi takım olmayı hak ediyor. Maçın ilk yarısında rakibe topla fazla oynama şansı verdik. Güzel zeminde iki takım da iyi oynar. Böyle zeminler herkes için güzel bir şey. Emek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Oyuncular böyle sahalarda iyi oynayıp gerçekten şov yapıyor. Kazandığımız ve taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için sevinçliyim. Kulübe ilk geldiğimde taraftar ile takım arasında boşanma davası var olduğu söylenmişti. En büyük hedefim oyuncu- futbolcu- taraftarın yeniden buluşmasını seçmiştim.”

OYUNCULAR SAVAŞ VERİYORLAR

“Oyuncular sahada kazanmak için gerçekten savaş veriyorlar. Onların mücadelesinden memnunum. Taraftarlar ile aramızdaki bağ giderek güçlenecektir. Evimizde kaybedeceğimiz maçlar da olacak. Ama o maçlarda da savaşmadan kaybetmeyeceğiz. Biliyorsunuz takımımızda ilk 11 dışında iyi oyunculara sahibiz. Bir sonraki adımı da düşünüyorsunuz Delarge 3-4 hafta önce katıldı. Jires Kembo tam hazır değil. Pablo çok çaba harcadı. Bu nedenle diğer iyi oyuncularımı katmak istedim. Yusuf Erdoğan’ı aldım. Tabiki bunda önümüzdeki maçlarında bir düşüncesi, planı vardı. Umuyorum yavaş yavaş takıma düşüncelerimi aşılıyorum. Kazanırken de ayaklarımız yere basmalı. Daha yapacak çok şeyimiz var. Güçlü takım olacağız. Daha ileriye daha çok çalışarak gideceğiz.”

OKAN BURUK: HATALARLA MAÇI VERDİK

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Buraya kazanmak için gelmiştik. İyi bir lig başlangıcı yapmıştık. Bursa’ya iyi oynayıp kazanmayı planlamıştık. Açıkçası ilk yarı top sürekli bizde kaldı. 450 pas yapmışız, 35 orta girişimi olmuş. Ama sonunu getiremedik. Harun’un muhteşem kurtarışları vardı. Hatalarımızla maçı verdik. Devre arasında 1 puan sizin olsun deselerdi kabul etmezdik. İlk yarıda hakemin vermediği net bir penaltı var. Burada muhteşem seyirci ve atmosfer var. Hakemlerin ve takımların çekinmesi normal. Sonuçta 3-0 yenildik. Bursaspor’u kutluyorum. Golü bulduktan sonra rahat oynadılar. Kaybettik, üzüntülüyüz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Sahada ne yaptığını bilen takımız. Sahalarda böyle ufak tefek kazalar olacaktır” dedi.