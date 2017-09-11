Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0

Cemal EKENTOK/ BURSA (DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), Kerem Ersoy (xxx), İlker Takpak (xxx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xxx)- Barış Yardımcı (xxx), Titi (xxx), Ekong (xxx), Aziz Behich (xxx), Agu (xxx), Badu (xx), Delarge (xxx) (Dk.68 Yusuf Erdoğan xx), Batalla (xxx) (Dk.78 Bilal Kısa xx), Kembo Ekoko (xxx) (Dk.82 Kofi), Stancu (xxx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (xx)- Almeida (xx), Caner (xx), Sergio Junior (xx), Ömer (xx), Sissoko (xxx) (Dk.57 Ioan Hora xx), Soner (xx), Olcay (xxx), Eray (xx), Barbosa (xx) (Dk.68 Onur Ayık x), Henrique (xx) (Dk.78 Muğdat x)

GOLLER: Dk.51 Batalla, Dk.66 Delarge, Dk.74 Stancu (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor) Yusuf Erdoğan, Harun Tekin (Bursaspor)

BURSAPOR, Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında, son yıllarda yenemediği Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaştı. Yenilenen kusursuz zeminde oynanan ve 20 bin 24 sporseverin izlediği mücadeleyi Bursaspor Batalla, Delarge ve Stancu’nun golleriyle 3-0 kazanırken rakibinden de rövanşını da almış oldu.

6.dakikada Barış Yardımcı’nın ceza alanına yaptığı ortada Agu penaltı noktasında müsait durumda dokunamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

17.dakikada soldan gelişen konuk ekibin atağında Ömer’in ortasında kale sahasının hemen dışından Olcan uçarak kafayı vurdu. Harun ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

33.dakikada Kembo, orta sahadan kaptığı topla süratle ceza alanına yöneldi. Üzerine gelen savunma oyuncularından çalımlarla sıyrıldı. Vuruşunda top üst direği adeta yalayıp dışarıya gitti.

45.dakikada Batalla orta alandan hareketlendi. Ceza alanına sokulurken sert vurdu. Top kalenin yan direğinden döndü. Delarge’ın ortasında Batalla’nın kafa şutu üstten dışarıya gitti.

48.dakikada Bursaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sissoka nefis vurdu. Köşeye giden topu Harun uçarak kornere tokatladı.

50. dakida Badu’nun yaklaşık 30 metreden attığı şutu, taleci Lukaç son anda kornere tokatladı.

51.dakikada rakip savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Titi penaltı noktasına ortaladı. Batalla nefis yükseldi ve Lukaç’ın uzanamayacağı köşeden topu gilelere gönderdi: 1-0.

54.dakikada Stancu’nun pasıyla Delarge ceza alanına girdi. Sert şutunda savunma ayak koydu ve topu kornere çeldi. Batalla’nın köşe atışında Aziz Behich ceza alanı dışından sert vurdu.Top direğin dibinden dışarıya gitti.

58.dakikada İzmir yolunda polis kontrolüne takılan konuk taraftarlardan, bir bölümü Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’na girerek tribündeki yerlerini aldı ve takımlarını destekledi.

66.dakikada Akhisarlı oyuncunun ayağından topu kapan Kembo’nun pasında, Delarge, kaleciyi çalımla geçti, sol çarprazdan topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

74. dakikada Ekoko ile gelişen Bursaspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Stancu nefis vurdu ve yeşil beyazlı forma ile bu sezon ilk golünü attı: 3-0.

82.dakikada Olcan’ın ortasında, Onur dokunamadı, Harun’un çeldiği ve kaleye yönelen topu Aziz Behich uzaklaştırıp gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Bursaspor 2\'nci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

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