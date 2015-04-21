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Spor

Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Hilelere alışkın değiliz

Bursaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu

21 Nisan 2015 01:47

1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası sert açıklamalar yapan Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, seyircinin baskı yaparak maçı etkilediğini söyleyerek, hilelere alışkın olmadıklarını ifade etti.

"Oyun olarak beklentilerimizi aldık" diyen Güneş, "Skor olarak aldığımızı söyleyemem. Seyirci önemli. Seyircinin baskı yaparak hakemi etkilediğini gördük. Kuralların bir işe yaramadığını gördük. Futbol sahaya çıkanların en güzelini yansıtma yarışıdır. Biz tecrübe olarak, hilelere alışkın değiliz" dedi.

Maç sonrasında basın toplantısı düzenleyen Şenol Güneş, "Verilmeyen gol, verilmeyen penaltı bizim görevimiz değil. Oyuncular, aman dikkat edin kart görmeyelim demek zorunda kalıyor. Maçın gidişatını görüyorsun. Sahamızın nasıl kapandığını görüyoruz. Dışarıda nasıl ezildiğimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocukların kızgın olmasını anlıyorum" diyen deneyimli teknik adam, "Buradan futbol olarak, kayıpsız çıkmamız gerekirdi. Yediğimiz de hatalı bir gol tabii ki. Çok pozisyonumuz vardı, oyun güzelliğimiz vardı. Fenerbahçe taraftarı da bizim oyunumuza saygı duyuyordur" dedi.

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