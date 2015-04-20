G.Saray'ın 3 puan kaybettiği haftada F.Bahçe liderlik şansını kaçırmadı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Trabzonspor’a 2-1 yenildiği haftada Bursaspor engelini zor da olsa aşmayı başardı. Webo'nun 84. dakikada attığı tek golle mücadeleyi 1-0 kazanan sarı lacivertliler, 59 puanla ligin yeni lideri oldu.

Haftaya Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren Fenerbahçe, sarı kırmızılıların Trabzonspor'a yenilmesiyle 19. hafta kaybettiği liderliği geri alma şansı yakalamıştı. Otobüse yapılan silahlı saldırı sonrası ilk lig maçına çıkan Sarı Kanaryalar için hedef liderliği geri alıp moralleri yükseltmekti.

Şenol Güneş yönetimindeki Bursaspor ise 44 puanla 4. sırada girdiği haftada İstanbul'dan 3 puan çıkararak, Avrupa kupalarına katılma hedefinde önemli bir adım atmayı hedefliyordu.

Fenerbahçe maça Kuyt şoku ile başladı. Hollandalı yıldız ısınırken sakatlanınca son anda Emenike ilk 11'e dahil oldu. İsmail Kartal takımını sahaya Volkan - Gökhan, Alves, Bekir, Caner - Emre, Mehmet Topal - Alper, Emenike, Webo - Sow 11'iyle sürdü.

Ntvspor’da yer alan habere göre, konuk ekip Bursaspor'da ise Teknik Direktör Şenol Güneş'in ilk 11 tercihi ise Harun - Şener, Serdar, Şamil, Aziz - Belluschi, Ozan - Emre, Josue, Volkan - Fernandao şeklinde oldu.

Kadıköy'deki maça iki takım da hızlı başladı ve tempo hiç düşmedi! İlk net pozisyonları orta sahayı hızlı geçen konuk Bursaspor bulurken, Fenerbahçe net pozisyon üretmekte zorlandı.