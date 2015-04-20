T24 LogoT24 Logo
Spor

G.Saray'ın 3 puan kaybettiği haftada F.Bahçe liderlik şansını kaçırmadı

Fenerbahçe, Bursaspor'u Kadıköy'de 1-0 mağlup etti

20 Nisan 2015 23:21

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Trabzonspor’a 2-1 yenildiği haftada Bursaspor engelini zor da olsa aşmayı başardı. Webo'nun 84. dakikada attığı tek golle mücadeleyi 1-0 kazanan sarı lacivertliler, 59 puanla ligin yeni lideri oldu.

Haftaya Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren Fenerbahçe, sarı kırmızılıların Trabzonspor'a yenilmesiyle 19. hafta kaybettiği liderliği geri alma şansı yakalamıştı. Otobüse yapılan silahlı saldırı sonrası ilk lig maçına çıkan Sarı Kanaryalar için hedef liderliği geri alıp moralleri yükseltmekti.

Şenol Güneş yönetimindeki Bursaspor ise 44 puanla 4. sırada girdiği haftada İstanbul'dan 3 puan çıkararak, Avrupa kupalarına katılma hedefinde önemli bir adım atmayı hedefliyordu.

Fenerbahçe maça Kuyt şoku ile başladı. Hollandalı yıldız ısınırken sakatlanınca son anda Emenike ilk 11'e dahil oldu. İsmail Kartal takımını sahaya Volkan - Gökhan, Alves, Bekir, Caner - Emre, Mehmet Topal - Alper, Emenike, Webo - Sow 11'iyle sürdü.

Ntvspor’da yer alan habere göre, konuk ekip Bursaspor'da ise Teknik Direktör Şenol Güneş'in ilk 11 tercihi ise Harun - Şener, Serdar, Şamil, Aziz - Belluschi, Ozan - Emre, Josue, Volkan - Fernandao şeklinde oldu.

Kadıköy'deki maça iki takım da hızlı başladı ve tempo hiç düşmedi! İlk net pozisyonları orta sahayı hızlı geçen konuk Bursaspor bulurken, Fenerbahçe net pozisyon üretmekte zorlandı.

ETİKETLER

fenerbahçeBursasporsüper ligmaçhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24