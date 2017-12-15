Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Trabzonspor maçına yetişecek

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen\'in yarın sabah saatlerinde taburcu olacağı ve Trabzonspor maçına yetişebileceği öğrenildi.

Süper Lig\'de yarın oynanacak olan Trabzonspor-Bursaspor mücadelesi öncesinde yeşil beyazlı takımın yolculuğu esnasında teknik direktör Paul Le Guen otobüste baygınlık geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Paul Le Guen\'in durumu hakkında hastane Başhekimi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Melih Çekinmez açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Çekinmez, Fransız çalıştırıcının durumunun iyi olduğunu söyleyerek, \"Bundan yaklaşık 1 buçuk-2 saat öncesinde teknik direktörümüz Paul Le Guen, Bursaspor ile beraber Trabzonspor maçına takımla beraber giderken, otobüs içerisinde bir karın ağrısı gelişiyor. Bu karın ağrısına, var olan ağrıya ikincil senkop dediğimiz bir baygınlık geçirdi. Bu şekilde hastanemize geldi. Hastanemizde yaptığımız tetkikler neticesinde çok önemli herhangi bir şeyinin olmadığı anlaşıldı. Karın ağrısına ikincil ağrıya bağlı olarak bir baygınlık geçirdiğini gördük. Şu an için genel durumu gayet iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet iyi fakat gözlem amaçlı 1 gün hastanemizde yatıracağız. Yarın sabah inşallah, taburcu edeceğiz\" dedi.

Yarın oynanacak olan Trabzonspor maçına Paul Le Guen\'in yetişip yetişmeyeceğine ilişkin ise Doç. Dr. Melih Çekinmez, \"Yarın sabah erken saatlerde taburcu edeceğiz. Maç akşamı büyük ihtimalle takımın başında olacaktır\" diye konuştu.

Fransız çalıştırcının, yarın akşam Süper Lig\'de oynanacak olan Trabzonspor-Bursaspor karşılaşmasında yarın sabah saatlerinde taburcu olmasının ardından maçın oynanacağı Trabzon\'a gitmesi bekleniyor. Ayrıca Fransız çalıştırıcının yanına tercümanı Altuğ Günaydın\'ın olduğu öğrenildi. Yeşil beyazlı takım ise, 1 saatlik beklemenin ardından Trabzon\'a doğru uçakla hareket etti.

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-Başhekim Melih Çekinmez açıklamalar

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