Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: Fenerbahçe beni endişelendiriyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, ligde karşılaşacakları Fenerbahçe\'nin kendisini endişelendirdiğini dile getirerek, \"Son haftalardaki çıkışları gerçekten bizi endişelendiriyor. Fenerbahçe, sakat oyuncularının da dönüşüyle muhtemelen şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak\" dedi.

Süper Lig\'in 15\'inci haftasında 8 Aralık Cuma günü sahasında Fenerbahçe\'yi ağırlayacak olan Bursaspor\'da teknik direktör Paul Le Guen maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Özlüce Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde konuşan Fransız çalıştırıcı, \"Şu çok net ki bizi gerçekten zor bir karşılaşma bekliyor. Bizim için çok önemli bir maç, çok fazla şey ifade ediyor. Fenerbahçe de son dönemde gerçekten büyük bir çıkış yakalayan bir takım. Bizi zor bir görev bekliyor, burası kesin\" dedi.

\"ÇOK BÜYÜK BİR KARŞILAŞMA\"

Yeşil beyazlı ekibin son 7 haftadır ligde yenilgi yüzü görmediğinin hatırlatılması üzerine Paul Le Guen, \"Açıkçası beni endişelendiren konu takımımızın herhangi bir şekilde rehavete kapılması değil, Fenerbahçe beni endişelendiriyor. Eminim ki taraftarımız gelecektir, stadı tamamen dolduracaklardır ve bize ihtiyacımız olan atmosferi sağlayarak daha fazla odaklanmamızı sağlayacaklardır zaten karşılaşmamızda. Bu maç gerçekten çok önemli ve çok büyük bir karşılaşma\" diye konuştu.

\"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİ\"

Fenerbahçe\'nin kendisini neden endişelendirdiğine açıklık getiren Fransız çalıştırıcı, \"Son haftalardaki çıkışları gerçekten bizi endişelendiriyor, ama bir yandan da sakat ve cezalı oyuncularının dönüşü var. Vincent Jansen ve Mathieu Valbuena kadroya geri döndü. Zaten iyi olan, rotasyonu yüksek olan geniş bir kadroya sahip Fenerbahçe, bu oyuncularının da dönüşüyle muhtemelen şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak\" ifadelerini kullandı.

\"HARUN TEKİN İYİLEŞTİ\"

Sakat oyuncular hakkında da son bilgileri paylaşan Le Guen, \"Harun Tekin iyileşti. Dün de antrenmanımıza katıldı zaten iyi bir durumda şu anda. Tamamen iyileşti gibi gözüküyor. Pablo Batalla ile alakalı, yarına kadar bekleyeceğiz. Batalla gibi dev bir oyuncu isterse cuma sabahına kadar da bekleyebilir karar verme konusunda. Onun nasıl hissedeceği bizim için önemli\" şeklinde konuştu.

Bursaspor\'un da özellikli bir takım olduğunu kaydeden Fransız teknik adam, ayrıca \"Belki şampiyonluğun adaylarından biri olmasak da şampiyonluk adayı takımlara sıkıntı çıkarabilecek bir takımız ve cuma günü bunu ortaya koymak istiyoruz\" açıklamasını yaptı.

\"MÜTEVAZİ OLMALISINIZ\"

Bursa\'ya geldiği günden itibaren takımına atak futbol oynatmaya çalıştığını dile getiren Le Guen, Fenerbahçe ve Bursaspor\'un ofansif gücü ile alakalı ise şunları söyledi:

\"Fenerbahçe gibi güç, teknik ve diğer konularda üst düzey olan, iyi savunmacılara sahip bir takıma karşı oynayacağınız zaman mütevazi olmalısınız ve şunu bilmelisiniz ki eğer bu maçta bir şansınızın olmasını istiyorsanız o gün en iyi şeklinizle sahaya çıkmak zorundasınız.\"

\"HAYALPEREST OLMAMALIYIZ\"

Son olarak takımın durumunu da değerlendiren Fransız teknik adam, \"Sezon başında gerçekten çok büyük bir bilinmezlik hakimdi bu kulüpte. Ne kadar iddialı olabileceğiz sezon boyunca bu takım nereye gidebilir bunlar gerçekten belirsizdi. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bazı şeyleri daha net görebiliyoruz ama mütevazi kalma taraftarıyım ben iyi bir takımız, ama geldiğimiz yeri unutmamamız gerekiyor. Ayaklarımız mutlaka yere basmalı. Hayalperest olmamalıyız, önümüzdeki haftalarda iyi yerlere gelmek istiyoruz, ama bunu gerçekçi kalarak yapabiliriz sadece\" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Öte yandan Paul Le Guen, \'Fransız Elvis\' lakabıyla anılan şarkıcı Johnny Hallyday\'in hayatını kaybettiğini ve üzgün olduğunu dile getirdi.

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