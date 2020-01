Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: "Seviyemizi yükseltmezsek tehlikeli bir alana girebiliriz"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, \"Çok dikkatli olmalıyız, Süper Lig çok zor bir lig. Seviyemizi yükseltmezsek, tehlikeli bir alana girebiliriz\" diye konuştu.

Bursaspor, Medipol Başakşehir\'e sahasında 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, \"Yeterince iyi değildik, kötü bir başlangıç yaptık, maç başında çok fazla top kaybettik. İlk 20-30 dakika maça girme konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu kadarını ben de beklemiyordum, tabii ki Medipol Başakşehir şampiyonluğa oynayacağını bildiğimiz bir takım ama yine de takımımdan daha iyi bir oyun bekliyordum. Maçta bir bölümden sonra kötü başlangıca rağmen geri geldik. Biz de oynamaya başladık ama yeterli değildi. Şu an için akıllı olmalıyız. Ciddi bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz, hatalarımızı görmeli, zekice analiz etmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz\" dedi.

\"ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ\"

Teknik direktör olarak elinden gelenin en iyisini yaptığını belirten Le Guen, \"Fakat şunu söylemeliyim ki birçok oyuncumuz kendilerinden beklenen seviyenin çok çok altında. Ben bir hoca olarak onların seviyelerini yukarı çekme konusunda sorumluluğa sahibim. Çok dikkatli olmalıyız, Süper Lig çok zor bir lig. Seviyemizi yükseltmezsek, tehlikeli bir alan girebiliriz\" diye konuştu.

\"İŞLER KARMAŞIK HALE GELMEDEN ÖNLEMLER ALMALIYIZ\"

Kendilerinde nelerin eksik olduğunu ve nerelerde hata yaptıklarının farkında olmaları gerektiğini söyleyen Fransız çalıştırıcı, \"Oyuncularımız tabii ki profesyoneller ve profesyonelce davranmalıyız, işler bizim için karmaşık hale gelmeden önlemler almalıyız. Bazı oyuncularımız sakinliklerini kaybetmiş durumdalar, özgüvenli oyunumuzu daha da kaybetmeden onlarla konuşmak, onlarla toplantılar yapmak da benim sorumluluğumda. İlk 30 dakikadaki yaşadığımız sıkıntı da buydu. Önümüzdeki günlerde bu problemi onlarla konuşarak çözmeye çalışacağım\" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, \"İsteyeceğim tek şey, her bir oyuncudan profesyonel olması\" ifadesini kullanan Le Guen, \"Şu an içinde bulunduğumuz durumun farkında olmalarını isteyeceğim, takım olarak, kadro olarak bu durumun altından kalkabiliriz, beraber olursak bu durumun içinden çıkabiliriz. Şu andan itibaren sezonun son maçına, son dakikasına kadar hep birlikte olmalıyız\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Le Guen açıklamalar