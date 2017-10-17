Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: "Jires'in bilerek yaptığını düşünmüyorum"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Osmanlıspor\'u 3-1 yendikleri maç sonrasında yaptığı açıklamada, \"Özellikle Galatasaray ve Kayserispor maçlarında alınan mağlubiyetlerin ardından bugünkü karşılaşma çok önemliydi. Önceliğimiz sonucu çıkartmaktı. Zor olacağını biliyorduk, başardık. Bunun için çok mutluyum. İyi bir strateji ortaya koyduk\" dedi.

Maçta yeni bir sistem olarak 3-5-2 oyun düzeniyle takımını sahaya süren Le Guen, bununla ilgili ise, \"İyi bir strateji ortaya koyduk. Bu strateji iyi işledi ve kontraataklardan sonuca gidebildik. Belki sistem bugün işledi ama oyuncularımın bunu kabul ederek çaba göstermeleri, sonucu almamızda daha etkili oldu. Seçeneklerimizden bir tanesi olabilir\" diye konuştu.

ERTUĞRUL\'A ÖVGÜLER

Çok iyi stoper oyuncularına sahip olduklarını dile getiren Fransız çalıştırıcı, \"Akademizden gelen çok iyi özelliklere sahip oyuncularımız var. Ertuğrul Ersoy da bunlardan bir tanesi. Elimden geldiğince oynatmaya çalışacağım. Ertuğrul, bu takımın geleceğinde çok önemli yere sahip oyunculardan bir tanesi olabilir. Benim görevim de onu kadroya adapte etmek\" ifadelerini kullandı.

\'UMARIM 1 MAÇ CEZA ALIR\'

Hakem Cüneyt Çakır\'ın Jires Kembo\'ya gösterdiği kırmızı kartın sorulması üzerine ise Paul Le Guen, şöyle konuştu:

\"Kendi düşüncemi belirtmeden önce görüntüyü izlemem gerekiyor. Bence Jires orada oyuncuyu görmedi, rakibini sakatlanmış olarak gördüğünde de kafası karıştı, umarım 1 maç ceza alır. Bilerek yaptığını düşünmüyorum, fit olma yolunda Jires. Onun özelliklerine sahada ihtiyacımız var.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

- Le Guen\'in konuşması

- İrfan Buz\'la selamlaşması

HABER: GÜRKAN DURAL - KAMERA: MEHMET İNAN/BURSA,(DHA)