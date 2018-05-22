Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er sezonu değerlendirdi

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR Teknik Direktörü Mustafa Er, \"Sezonu kazasız belasız atlattık ama arzu etmediğimiz bir yerde bitirdiğimizi söyleyebiliriz\" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sezonu Özlüce Tesisleri\'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında değerlendirdi. Sezonu diledikleri noktada bitiremediklerine işaret eden genç çalıştırıcı, \"Daha farklı hedeflerle sezona başlamıştık, özellikle saha içerisinde de istediğimiz oyunu oluşturamadığımız için sıkıntıya girdik. Ligde sezonu 13’üncü sırada bitirdik, bizim için, taraftarımız için, yönetimimiz için, camiamız için kabul edilebilir değildi. Biz büyük bir camiayız. Bizim camiamız tek bir hedefe kilitlendiği zaman, beraber hareket ettiği zaman başarılı olan bir camia. Bu bütünlüğü sağlayamadık. İlk yarı iyi gittiğimiz süreç vardı ama ikinci yarı beklentiler yükseldi, cevap veremeyince baskılı bir sürece girdik. Bu süreç bizim özgüvenimiz kaybedilmesine neden oldu. Sezonu kazasız belasız atlattık ama arzu etmediğimiz bir yerde bitirdiğimizi söyleyebiliriz\" dedi.

\"2 YILDIR BU ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR\"

İlk yarının son 3 haftası ile başlayan süreçte, ikinci yarının başında da diledikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarına değinen Mustafa Er, \"İkinci yarıda Galatasaray maçına kadar olan dönemde sıkıntılı bir süreç yaşadık. Baskı çok fazlaydı. Bu baskıyla baş edebilmek gerekiyordu, kötü başlangıç ikinci yarıya bu süreci getirdi. 2 yıldır bu şekilde devam ediyor, geçen sezon da aynı şekilde yaşadık beklentiler yükselmişti. Bu sezon ilk 9 hedefi koymuştuk, ilk yarı iyi gittiği için ikinci yarıya kötü başlayınca baskıyla baş edebilmemiz gerekiyordu, baş edemedik, bu bizi geriye götürdü. İlk yarıda iyi giden süreç ikinci yarılarda devam etmiyor en büyük handikapımız bu. Ciddi şekilde bununla ilgilenmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

Mustafa Er ayrıca 2 yıldır yaşadıkları bu süreçte kendilerine yakışmayacak neticeler alındığını ve bunun konuşulması, irdelenmesi gereken bir konu olduğunun altını çizdi.

\"VAKIFKÖY GİBİ BİR HAZİNEMİZ VAR\"

Takıma veda eden Pablo Martin Batalla\'nın ise çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Mustafa Er, \"Bu kulübe kattıklarını hiçbirimiz tartışmıyoruz ama hiçbir oyuncu vazgeçilmez değil. Yeri dolacaktır, Pablolu bir sistem vardı Pablosuz bir sisteme geçilecek. Yeni bir yönetim seçilecek, hangi yönetim gelirse gelsin anlık çözümlerden ziyade 4-5 senelik projelerle gelinmesi gerekiyor. Bursaspor\'un kültürü olması gerekiyor. Vakıfköy gibi hazinemiz var çok değerli. Orayı birinci opsiyon yaparak bir kültür oluşturmamız gerekiyor. Belki 4-5 yıldan uzun sürecek bir proje yapıp Vakıfköy\'ü de ön plana koyup, Türkiye’den de iyi oyuncuları toplayıp harman yapıp çok daha sağlıklı bir sürece girilebilir. Altyapı ağırlıklı kadrolarımız hep başarılı oldu, bu başarıları onlarla yakaladık. Vakıfköy bir hazine, onlara güvenip şans vermemiz gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

\"FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA 9 OYUNCUMUZU KAYBETTİK\"

Polemiklere neden olan takımdaki oyunculara izin vermesiyle ilgili ise Mustafa Er, \"Birçok oyuncuya izin vermedik. 4-5 oyuncuya izin verdim. Biz Fenerbahçe maçını kaybettik, çok büyük erozyona uğradık. Titi ve Kubilay cezalı duruma düştü, Barış, Badu, Jires sezonu kapadı, Stancu, Bostock ve Grozav’ın ağrıları devam ediyordu Sow’un da zaten sakatlığı vardı biz o maçtan sonra 9 oyuncumuzu kaybettik. Bazı oyuncularımız Dünya Kupası\'na gidecekleri için izin moduna geçtiler, ben onları sürekli sıcak tutmaya çalıştım ama Trabzonspor maçındaki oyuncuların performansını görünce izin vermeye karar verdim çünkü Gençlerbirliği\'ne karşı konsantre olamayacaklarını düşündüm. Harun’a zaten izin vermiştim; Sow, Shehu, Ekong ve Aziz’e de izin verdik. Dünya Kupası\'na gidecekleri için. Onun haricinde başka oyunculara izin vermedik, bu formatta Gençlerbirliği\'ne mağlup olsaydık bu kez de farklı bir algı oluşacaktı, niye gençlere şans verilmedi diye. Son maçta konsantre olamayıp iyi performans sergilemeyecekleri için izin verdim\" dedi.

GELECEĞİ KONGRE SONRASI NETLEŞECEK

Takımın ve kendi geleceği ile ilgili ise genç teknik adam, \"Gidecek oyuncuları önce net bir şekilde tespit etmek lazım, ona göre eksik bölgelere göre tabii ki transferler yapılacaktır, altyapıdan da oyuncular katılacaktır. Mukavelesi devam etse de gönderilecek oyuncuları karar verip, önce karakterli daha sonra da kaliteli oyuncular yerli ve yabancı olabilir ama bana göre yerli ağırlıklı da olabilir, boşa açıkacak oyuncular var. Kulübümüz çalışmalar yapıyor, eksik bölgelere katkı verecek oyuncular alınması gerekebilir. Önümüzde kongre süreci olacak, en hayırlı kim olacaksa o olsun. Gelecek yönetimin kararına göre tavrına göre değerlendirme yapacağız, ondan sonra kendimle alakalı kararı net bir şekilde verebilirim\" şeklinde konuştu.

\"6 HAFTA ÇOK CİDDİ BİR DENEYİM VE KAZANÇTI\"

Kendisi için Buraspor\'un başında yer almanın çok ciddi bir deneyim olduğunun altını çizen Er, \"Benim için böyle büyük bir camiada bunu yapabilmek çok önemliydi. Tabii ki baskı var, bu baskı altında çok acil bir şekilde sonuçlar alıp rahatlamak istiyorduk. Daha hücumsal bir oyun formatıyla oynamak istiyorduk, 6 haftalık süreç olsa da çok ciddi bir deneyim ve kazançtı benim için\" derken, oyuncuların antrenmana çıkmama süreci ile ilgili de \"Türkiye\'de birçok kulüpte para sıkıntısı var, bunlar sorun olmaya devam ediyor keşke olmasa. Camiamız için çok hoş değil ama neticede yaşandı bu süreci en az hasarla atlatmaya çalıştık ama birçok kulüpte mali tablo giderek kötüye gidiyor. Kulüpler birliği ile federasyon bir şekilde çözüm üretmeli. Gelir ve gider maalesef denk değil. Benim için sıkıntılı bir süreçti tabii ki ama bununla da mücadele ettik. Bugünleri de yaşamış olduk\" değerlendirmesini yaptı.

\"KALECİ OPSİYONUMUZ TÜRKİYE\'DE 1 NUMARA\"

Takımdaki genç oyunculara ilişkin de Mustafa Er, \"İsim olarak hepsi değerli oyuncular, antrenmanlara birçok oyuncu dahil ettik. Burak, İsmail, Gürkan, Çağatay geldi. Başka oyuncular da var gelecek, çok değerli onların hepsi bizim için. Ertuğrul, Furkan, Shehu’nun performansı çok önemliydi. Ertuğrul hak etti, Furkan’ın da opsiyonu olabilir ama ikisininde gelişimine devam etmesi lazım. Alttan gelecek oyuncular da bu ağabeylerini örnek alacaklar. Bu süreçte de Bursaspor’a çok ciddi katkılar vereceklerini düşünüyorum\" yorumunu yaptı.

Mustafa Er, kaleci rotasyonu hakkında ise şi ifadelerin kullandı: \"Kaleci opsiyonumuz Türkiye\'de 1 numara. Hepsi birbirinden değerli, bütün opsiyonlarımız milli takım kalecisi. Ben, Okan Koçuk\'un da bizimle olmasını isterim, süreç ne getirecek göreceğiz.\"

Son olarak Mustafa Er, pro lisans için bu sene başvuru yapacağını belirtirken, eski Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen\'in de kendilerine her maç öncesi tercüman ve analizciler aracılığıyla selam gönderdiğini ve başarı dileklerini ilettiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mustafa Er\'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)