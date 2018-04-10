Bursaspor, teknik direktör Le Guen ile yolları ayırdı

Kalan 6 maçta takımın başında yardımcı antrenör Mustafa Er çıkacak

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BURSASPOR\'DA Le Guen dönemi sona eriyor. Yeşil beyazlı yönetim, Fransız teknik adamla yollarını ayırırken, resmi açıklamanın ise bugün gelmesi bekleniyor.

Bursaspor\'da teknik direktör Paul Le Guen ile yollar ayrılma noktasına geldi. Yeşil beyazlı yönetim, dün Fransız teknik adam ile birlikte görüşme yaptı. 1 milyon Euro\'luk tazminat maddesinin masaya yatırıldığı görüşmelerin ardından Le Guen\'in kararı bekleniyordu. Bursaspor yönetimi ise, ayrılıkta ısrarcı olunca Fransız teknik adamın Bursaspor kariyerine son verildi. Resmi açıklamanın ise bugün yapılması bekleniyor.

MUSTAFA ER TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR

Yeşil beyazlı ekibin ligde geride kalan 6 maçında ise yardımcı antrenör Mustafa Er, takımın başına geçecek. Genç çalıştırıcı, bugün saat 16.00\'da yapılacak olan antrenmana da takımın başında çıkacak. Geçtiğimiz sezonun son maçında Bursaspor, deplasmanda Trabzonspor\'u 2-1 yenerek kümede kalırken, teknik direktörlük koltuğunda 1 maçlığına Mustafa Er yer almıştı.

MACERASI UZUN SÜRMEDİ

Bu sezonun başında Bursaspor\'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Paul Le Guen, yeşil beyazlı ekibin başında 34 maça çıktı. Bu mücadelelerde Bursaspor, 14 galibiyet elde ederken 14 kez de sahadan mağlup ayrıldı, geride kalan 6 maç ise berabere sonuçlandı. Teknik adamlık kariyerinin en kötü puan ortalamasını yeşil beyazlı ekibin başındayken gören Fransız çalıştırıcı, 6 yıl sonra ilk kez bir kulüp takımının başına geçmişti. Son olarak Bursaspor\'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta kulübede yer alan Paul Le Guen, taraftarın büyük tepkisine maruz kalarak, ıslıklanmıştı.

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