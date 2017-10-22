Bursaspor taraftarlarından Qarabağ'a destek

Bir grup Bursaspor taraftarı, takımlarının Sivasspor ile oynadığı deplasmanda Qarabağ'a destek olmak amacıyla A4 kağıtları ve şeffaf dosyalarla "Qarabağ" yazılı koreografi yaptı.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le evinde 0-0 berabere kalan Azerbaycan ekibi Qarabağ taraftarlarının A4 kağıtları ve şeffaf dosyalarla yaptığı koreografi, Türkiye'de de konuşulmuştu.

Sabah yazarı Mevlüt Tezel bu koreografiyi "Futbol tarihinin en fakir, en ezik, en komik koreografisi bu olsa gerek" sözleriyle köşesinde eleştirmiş; gelen tepkiler üzerine yazısı her yerden kaldırılmıştı.