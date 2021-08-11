Bursaspor taraftarının Ali Akman öfkesi dinmiyor, kulübün paylaşımını sildirdiler!

Bursaspor'dan ücretsiz olarak, Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, "Ayağa Kalk Bursa" hareketine 16 bin lira değerinde hatıra forması alarak katkıda bulundu. Bursaspor'un sosyal medya hesabından duyurduğu bu paylaşıma taraftarlar tepki gösterdi.

Volkan Şen, Şener Özbayraklı gibi eski Bursasporlu futbolcuların da destek verdiği "Ayağa Kalk Bursa" hareketine bir süre önce Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman da destek verdi. Genç yıldızın bu desteği sonrası yeşil-beyazlı taraftarlar adeta çileden çıktı.

Ali Akman, "Ayağa Kalk Bursa" kampanyasına 16 bin 16 lira hatıra forması alarak destek oldu.



Genç yıldızın kampanyaya yaptığı bağışı sosyal medya hesabından paylaşan Bursaspor, taraftardan gelen tepkiler sonrası bu paylaşımı silmek zorunda kaldı.



Paylaşımın silinmesini yeterli bulmayan taraftarlar, genç yıldızın parasının da geri iade edilmesini istedi.