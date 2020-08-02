Bursaspor taraftarından TFF'ye tepki: Türk futbolu böyle çifte standart görmedi

Bursaspor taraftarları, 3 kulübün Süper Lig'den düşürülmemesi üzerine bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Açıklamada, "Allah aşkına salgın sebebi ile ligler zamanında tescil edilseydi, Bursaspor bugün Süper Lig'deydi. Liglere devam edildi, maçlar oynandı, puan tabloları şekillendi. Şimdi maçlar yok sayılıp, birilerinin gazı ile düşme kaldırılıyor, birilerine imtiyaz için çabalanıyor. Ama Bursaspor'a, Akhisar'a gelince yok. Biz salgından etkilenmedik galiba rüya görüyoruz aylardır. Türk futbolu böyle çifte standart görmedi" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerden küme düşürülmeyi kaldırılmasının ardından Adana Demirspor'un da Süper Lig'e çıkarılması konuları üzerine Bursaspor taraftarları da asıl mağdur olanın kendileri olduğunu dile getirerek, bu duruma tepki gösterdi. 27. ölüm yıl dönümünde Şehit Abdulkerim Bayraktar'ın mezarını ziyaret eden Bursaspor taraftarları dua ettikten sonra Pınarbaşı Parkı'nda açıklama yaptı.

Taraftarlar adına konuşan Bursaspor Taraftarlar Birliği Başkanı Mehmet Güzelsöz, "Gönül isterdi ki, bayramlar ulusumuzu daha çok birleştirsin. Gönül ister ki ayrışmadan uzak bayramlar yaşayalım ama ne yazık ki bu bazen mümkün olmuyor. Birileri, yaptıklarıyla bize bayramlık ağzımızı açtırıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği kafa kafaya vermişler, Koronavirüs salgını sebebiyle ligden düşmeyi kaldırmışlar. Onlara günlerdir tek bir soru soruyoruz ama hala yanıt alabilmiş değiliz. Belki içlerinden aklı başında yanıt verebilecek biri çıkar diye burada tekrar soralım. Küme düşme rekabeti salgından etkilendi de, lige çıkma yarışı etkilenmedi mi? Hadi bu karar bir yanlışlıkla alındı ama bununla da bitmiyor ne yazık ki. Neymiş, Adana Demirspor play-off finalinde penaltılarla elenmiş, onlar da salgından etkilenmiş, onlar da lige alınıp Süper Lig 22 takıma çıkmalıymış. Türk futbolu, birilerinin lobisine ve parayla attırdığı tweetlere göre şekillenecek ise kapatın dükkanı gidin. Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına salgın sebebi ile ligler zamanında tescil edilseydi, Bursaspor bugün Süper Lig'deydi. Liglere devam edildi, maçlar oynandı, puan tabloları şekillendi. Şimdi maçlar yok sayılıp, birilerinin gazı ile düşme kaldırılıyor, birilerine imtiyaz için çabalanıyor. Ama Bursaspor'a, Akhisar'a gelince yok. Biz salgından etkilenmedik galiba rüya görüyoruz aylardır. Türk futbolu böyle çifte standart görmedi" dedi.





"Türk futboluna asla iyileşmeyecek bir yara daha açmadan gerekeni yapın"

Osmanlıspor ve Eskişehirspor'un puan silme cezası alıp düştüğünü ve düşme kaldırılınca bu cezanın bir anlamı kalmadığını ifade eden Güzelsöz, "Biz puan silme cezası yüzünden lige çıkamadık. Bunun da hesabını veren yok. Suçumuz tepeye oynamaktı herhalde. Tümüyle bir komedi. Ama bu saçmalığa imza atanların unuttukları bir şey var. Aslında biz de bunu hatırlatmak için buradayız. Herkes bilsin, o lobiler, o ağalıklar Bursa'ya bize sökmez. Ya Bursaspor da hakkıyla Süper Lig'e alınacak, ya da lig normal haliyle devam edecek. Bundan ötesi, Türkiye ekonomisinin ihracat yükünü sırtlayan işçi kenti Bursa'nın ve vatanperver Bursa halkının yok sayılması olur. Bu sürecin tüm muhatapları için öngörülebilir sonuçları olacaktır. Son kez söylüyoruz ve sabırla çağrıda bulunuyoruz; bu hukuksuzluğa derhal son verin. Türk futbolunu katledenler, Türk futboluna asla iyileşmeyecek bir yara daha açmadan gerekeni yapın. Bu ülke insanının, bir de futbol üzerinden daha fazla ayrışma lüksü yoktur. Bursa'yı gözden çıkaranlar da, gözden düştüklerinde ah vah etmeyecekler" şeklinde konuştu.

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