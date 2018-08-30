Bursaspor taraftarından başkan Ali Ay'a protesto

Bursaspor'da yeni transferleri Iasmin Latovlevici, Santiago Vergini, Henri Saivet, Tunay Torun ve son olarak Aurelien Chedjou için stadyumda düzenlenen törende başkan Ali Ay'a yönelik protestolar damga vurdu. İmza töreni yapılmazken, başkan Ay oyuncularla fotoğraf çektirip törenden ayrıldı.

Bursaspor Kulübü, daha önce toplu imza töreninin 14.30'da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılacağını duyurmuştu. Ancak daha sonra tören Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındı. Taraftara açık olarak yapılan imza töreninde ise yeni transferler Iasmin Latovlevici, Santiago Vergini, Henri Saivet, Tunay Torun ve son olarak da Aurelien Chedjou teker teker anons edilerek çağrıldı. Daha sonra Başkan Ali Ay, stadyumun zeminine giriş yaptı. Ancak taraftarların tepkisi ile karşılaşan Ay, masa oturmasının ardından bir süre sonra açıklama yapmadan yerinden kalktı.

Yeni transferlerle tek tek tokalaşan ve basın mensuplarına poz veren Bursaspor Başkanı Ay daha sonra törenden ayrıldı. İmza töreninde imzalar atılmazken, açıklama da yapılmadı. Futbolcular daha sonra taraftarın yanına giderek onları selamladı. 5 oyuncu da şaşkın bir şekilde soyunma odasının yolunu tutarken, taraftarlar oyunculara ise destek verdi. Özellikle taraftarın Ali Ay'a yönelik tepkisinde transferlerin gecikmesi, Harun Tekin'in Fenerbahçe'ye transfer olması ve takımın kötü gidişatı etkili oldu.

Bursaspor, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve bu sezon serbest kalan Iasmin Latovlevici ile 1+1 yıllık, Arjantin'in Boca Juniors takımından transfer edilen Vergini'yle 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Saivet, İngiliz ekibi Newcastle United'dan, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da Başakşehir'den 1'er yıllığına kiralandı. (DHA)