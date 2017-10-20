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Spor

Bursaspor, son maçlarda Sivasspor'a karşı üstün

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR, Osmanlıspor maçını kazanarak moral bulurken, Demir Grup Sivasspor’a karşı oynadığı son 7 maçın ise 6’sını kazandı

20 Ekim 2017 14:00

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR, Osmanlıspor maçını kazanarak moral bulurken, Demir Grup Sivasspor’a karşı oynadığı son 7 maçın ise 6’sını kazandı.
Süper Lig’in 9’uncu haftasında Bursaspor, 22 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Bu zorlu randevu öncesinde iki ekibin rekabetindeki son maçlarda yeşil beyazlı takımın bariz üstünlüğü göze çarpıyor. 2\'si Türkiye Kupası ve 5\'i lig maçı olmak üzere Bursaspor, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6’sından galip ayrıldı. Bu süreçte yalnızca 2014-15 sezonunda Sivas’ta oynanan lig maçında rakibine 4-1 kaybeden yeşil beyazlı ekip, önceki sezon ligde oynanan maçları ise Bursa’da 1-0 ve Sivas’ta ise 2-1 kazanmıştı.
Pazar günü oynanacak mücadele, aynı zamanda her iki ekibin ligdeki konumu için de oldukça önemli. Ligde 8 hafta geride kalırken, Bursaspor ile Sivasspor 12’şer puan topladı.
KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Öte yandan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Perşembe günü yaptığı açıklamada “Gol yemeden daha fazla karşılaşmayı bitirmemiz gerekiyor” demişti. Ligde oynadığı son 15 maçın 14\'ünde kalesini gole kapatamayan Bursaspor’un bu süreçte rakiplerinin 36 golüne engel olamadığı görülüyor. Aynı zamanda deplasmanda oynadığı son 16 mücadelenin yalnızca ikisini kazanabilen yeşil beyazlı ekip, bu maçların tamamında kalesinde gol gördü.

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