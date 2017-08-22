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Spor

Bursaspor son 8 maçta Beşiktaş'tan puan alamadı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- SÜPER Lig’de cumartesi günü İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor, rakibiyle oynadığı son 8 maçtan da sahadan mağlup ayrıldı

22 Ağustos 2017 14:20

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- SÜPER Lig’de cumartesi günü İstanbul\'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor, rakibiyle oynadığı son 8 maçtan da sahadan mağlup ayrıldı. Bursaspor, İstanbul’da oynanan son 7 karşılaşmada ise sahadan galibiyetle ayrılamadı.
Süper Lig’in 3’üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda 26 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak. Rakibiyle oynadığı maçlarda galibiyete hasret kalan yeşil beyazlı ekip, bu özlemi dindirmek için mücadele edecek. Beşiktaş ile oynadığı son 8 maçın tamamından mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Bursa’da oynanan maçı da 2-0’lık skorla kaybetmişti. Yeşil beyazlı ekip, Beşiktaş’a karşı son galibiyetini ise Süper Lig’in 2012-2013 sezonunda Bursa’da oynanan maçta 3-0’lık skorla aldı.
İSTANBUL’DA DA GALİBİYET ÖZLEMİ
İstanbul’da oynanan maçlarda da siyah beyazlı ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. Bursaspor, rakibiyle deplasmanda 51 maçta karşı karşıya gelirken bunlardan yalnızca 6’sını kazanabildi. 28 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil beyazlı ekip, 17 maçta da rakibiyle puanları paylaştı. Ayrıca İstanbul’da Beşiktaş’a karşı çıktığı son 7 maçın 6’sını kaybeden Bursaspor, son galibiyetini ligi şampiyon olarak noktaladığı 2009-10 sezonunda 3-2’lik skorla aldı.
MAÇLAR GERGİN GEÇİYOR
Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadelelerde bir başka dikkat çekici nokta ise maçların gergin geçmesi oldu. İki takımın kozlarını paylaştığı son 5 randevuda 4 kırmızı kart çıktı. Vodafone Arena’da oynadığı 2 maçta da puanla tanışamayan Bursaspor, söz konusu maçların 3’ünde mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Beşiktaş’a ise 1 kırmızı kart çıktı. Bursaspor taraftarları İstanbul İl Güvenlik Kurulu\'nın aldığı kararla cumartesi günü oynanacak maça da giremeyecek.

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