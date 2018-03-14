Bursaspor, Sivasspor'a karşı son maçlarda üstün

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



BURSASPOR, Demir Grup Sivasspor\'a karşı son maçlarda üstün bir görüntü çizerken, bunu iç saha maçlarına da yansıttı.

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Demir Grup Sivasspor\'u ağırlayacak. Ligde 30 puanla 12\'nci basamakta yer alan yeşil beyazlı ekip için bu mücadele kritik bir öneme sahip. Osmanlıspor mağlubiyetinin ardından yeniden yaralarını sarmak isteyecek Timsah, Sivas ekibini yenerek yeniden rahatlama peşinde. İkisi lig ve 8\'i lig olmak üzere son oynanan 10 maça bakıldığında ise Bursaspor\'un rakibine üstünlüğü göze çarpıyor. Söz konusu süreçte 7 galibiyet elde eden yeşil beyazlı ekip, sadece 2 kez rakibine mağlup oldu ve diğer bir maçta ise puanları paylaştı.

EVİNDE SON 5 MAÇTIR KAZANIYOR

Bursaspor\'un bu üstünlüğünü iç saha maçlarına da yansıttığı görülüyor. Son olarak 2012-13 sezonunda Sivas temsilcisine evindeki Ziraat Türkiye Kupası maçında 1-0\'lık skor ile kaybeden yeşil beyazlı ekip, daha sonra rakibini ağırladığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Demir Grup Sivasspor\'u bugüne dek lig ve kupa maçları da dahil olmak üzere toplamda 16 kez ağırlayan Bursa temsilcisi, bu maçların 11\'inde 3 puana ulaştı. Sadece bir beraberliğin çıktığı bu randevularda Sivas ekibi ise Bursa\'da 4 kez galip gelebildi.

BİLETLER SATIŞTA

Süper Lig 26\'ncı hafta karşılaşmasında 17 Mart 2018 Cumartesi günü saat:16:00’da Büyükşehir Belediye Stadı\'nda oynanacak olan Bursaspor - Demir Grup Sivasspor maçının biletleri de sabah saatlerinde satışa çıktı.

Bilet fiyatları ise şu şekilde;

VIP 1.Balkon: 200,00 TL

VIP 2.Balkon: 200,00 TL

Batı Alt Tribün: 100,00 TL

Spor Toto Alt Tribün: 50,00 TL

Spor Toto Üst Tribün: 40,00 TL

Güney Kale Arkası (Teksas): 20,00 TL

TOFAŞ Tribünü: 20,00 TL

Misafir Tribünü: 26,00 TL